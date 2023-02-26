Fenerbahçe – Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Hakem, Mame Diouf’a neden o hareketi yaptı?

Süper Lig’in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Henüz erken bir dakikada Konyaspor’un eksik kaldığı mücadelede lige verilen ara sonrası Halil Umut Meler ve ekibinin bazı kararları tartışma yarattı.
FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇINA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR MİSAFİR OLDU
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçı öncesinde depremzede çocuklar futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk etti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklar, Fenerbahçe – Konyaspor maçı öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından ‘Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen’ adlı proje hayata geçirilirken, stadyuma davet edilen minikler Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.
Trabzon’un Of ilçesi Çoruk Köyü Muhtarı Coşkun Ayyıldız ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif de tablet ile seremoniye çıktı.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya, “Geçmiş olsun Türkiye” ve “Yaralarımızı birlikte saracağız” yazılı tişörtlerle çıkarken, seremoni öncesi de “Acımızın tarifi yok. Ülkemizin başı sağ olsun” pankartını açtı.
FENERBAHÇE’DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Son oynanan lig maçında orta sahada Mert Hakan Yandaş’ın yerine bugün Miha Zajc görev yaparken, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi yerine de Joshua King sahaya çıktı.
Portekizli teknik adam, Konyaspor maçına şu 11’le başladı:
Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King
VALENCIA 22. GOLÜNÜ ATTI
Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın iki golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 13. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 45+6. dakikada Rossi’nin ortasında yakın mesafeden yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Konyaspor ağlarına attığı gollerle gol sayısını 22’ye yükseltti.
Bu sezon 19 lig maçında 22 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
KING’DEN LİGDE 4. GOL
Müsabakada sarı-lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King, ligdeki 4. golüne imza attı. Müsabakanın 61. dakikasında Lincoln’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağa dokunan King, topu filelere gönderdi. Daha önce ligde deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında fileleri havalandıran King, Kadıköy’de Kayserispor ve Hatayspor karşılaşmalarında birer gol atmıştı. Konyaspor karşısında da gol bulan King, böylece ligdeki gol sayısını 4’e çıkarmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde birer golü bulunan Norveçli forvetin sarı-lacivertli forma ile toplam gol sayısı ise 6 oldu.
Konyaspor karşısında 68 dakika sahada kalan Joshua King, yerini Arda Güler’e bıraktı.
OOSTEWOLDE İLK KEZ FORMA GİYDİ
Mücadelede sarı-lacivertlilerin devre arasında İtalyan takımı Parma’dan kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ilk kez forma giydi. Maçın 68. dakikasında Zajc oyundan alınırken, Oosterwolde sahaya çıktı.
MAÇ SONU ANLAMLI PANKART
Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Konyaspor’u 4-0 mağlup etmesinin ardından anlamlı pankart ile depremzedelere destek verdi. Sarı-lacivertliler, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte orta sahada toplanarak “Türkiye bizim canımız, yaralarımızı birlikte saracağız” yazılı pankart açtı. Pankartın açıldığı sırada stat hoparlöründen de Ayten Alpman’ın seslendirdiği “Memleketim” ile Mustafa Yıldızdoğan’ın seslendirdiği “Türkiyem” şarkısı çalındı.
Ardından Fenerbahçeli futbolcular, sarı-lacivertli taraftarların alkışları eşliğinde soyunma odasına girdi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fenerbahçe – Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Programa başlarken yayıncı kuruluşun değerli yorumcuları, ülkemizde yaşanan deprem felaketine ilişkin duydukları üzüntüyü dile getirdiler;
Bülent Yıldırım: Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız diyoruz.
Seçim Demirel: Ülke olarak gerçekten çok üzüntülüyüz. Çok zor günler geçiriyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Aynı zamanda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Süreci takip ediyoruz.
Deniz Çoban: Allah böyle bir felaket bir daha göstermesin. Ülkemize, milletimize, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanoğluna göstermesin. Acımız büyük.
Bülent Yıldırım: Yaralarımızı hep beraber sarabilmek için hayat da devam etmek zorunda. Elbette bir maça hazırlanmak, maç oynamak, program yapmak böyle zamanlarda çok daha zor oluyor. Hep beraber ayağa kalkabilmek için hepimizin payları, görevleri var diye düşünüyorum.
3. dakikada Ferdi Kadıoğlu’na müdahalesi nedeniyle Francisco Calvo’ya gösterilen sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem; bunu böyle gördü, böyle değerlendirdi. Çok itiraz etmeyeceğim ama bunun arkasından iki tane daha pozisyon gelecek. Onları da izlediğimiz zaman genel bir değerlendirme yapacağım. Bu kartına itiraz etmiyorum hakemin.
Seçim Demirel: Ferdi’nin ayağına bir basmasını görüyoruz. Ben, doğru olduğunu düşünüyorum sarı kartın.
Bülent Yıldırım: Benim fikrim de Ferdi, topu açtıktan sonra Calvo’nun geç kalıp, geç bir müdahaleyle rakibinin ayağına basmış olması nedeniyle sarı kartın doğru olduğunun farkındayım. Ne kadar basmış olduğu, ne kadarlık düzeye bastığının bir anlamı yok.
Deniz Çoban: Yani hakem, “Bu dakikada benim limitim bu” dedi. Çünkü daha maçın çok erken dakikası.
11. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Penaltı yapan oyuncu, burada ne söylüyorum merak ediyorum açıkçası. Yüzüme mi geldim diyor acaba. Çünkü çok açık bir elle oynama var. Oyuncunun kolu kesinlikle doğal bir pozisyonda değil. Topun geçmesini de engelliyor bu şekilde. Penaltı kararı doğru. Halil Umut Meler’in bunu VAR’a bırakmadan kendisinin çalmış olması da güzel. Belki bir yardım almış olabilir çünkü çok görebileceği bir yerde de değil ama sonuç olarak doğru bir penaltı kararı.
Deniz Çoban: Bir penaltı nasıl olur? Bu çok net bir örnek. Oyuncu sol ayağıyla topa doğru hamle yaparken sağ kolunu da topun önüne bariyer yapıyor. Ben bu ayağımla oynayamazsam elime çarpsın ve geçmesin diye… Vücudunu genişletiyor, kendine avantaj sağlıyor. Elle oynamanın tarifi gibi bir pozisyon. Halil Umut Meler’in bulunduğu açıdan da bunu süzmesi takdire şayan. Bir yerden yardım almış olabilir mi, yardımcı hakem görüp yardım etmiş midir bilmiyorum ama… Eline geliyor mu, dizine mi çarpıp eline geliyor, göğsünden mi falan iyi görebileceği bir açı değil gibi duruyor. Ama yok, bence iyi. Açısı iyiymiş. Görebilirmiş de görmüş.
Bülent Yıldırım: Penaltı konusunda ben hiçbir tereddüt olmadığı fikrindeyim. Bir, bu aksiyon özelinde Konyasporlu oyuncu doğal bir beden dili mi sergiliyor şu anda? Hayır. İki, ayağından geçerse buradan geçmesin diye bu kolu durdurmak adına bir araç olarak kullanmak için açmış mı? Gergin bir şekilde açmış. Bariyer yapmış. Dolayısıyla penaltıda hiçbir sıkıntı yok.
Seçim Demirel: Bence sarı kart gerekmiyor. Kaleyi karşıdan görmüyor.
Bülent Yıldırım: Kaleye atılan bir şut değil, umut vadeden bir atak değil. Yandan bir orta.
Deniz Çoban: Hedefe atılmış bir top değil.
Bülent Yıldırım: Penaltı doğru, karta da gerek yok diyoruz.
11. dakikada Mame Diouf’a gösterilen ilk sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Maçın 11. dakikasında Mame Diouf’un 4 kere itiraz etme durumu yok, 4 kere ihlali yok. Niye bu 4 işaretini kullandı diye bakarken Merkez Hakem Kurulu, bu seminerde hakemlere bir uygulama direktifi vermiş. Uygulama direktifi diyor ki; hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında 3’ten fazla oyuncu itiraza geldiği zaman yani 4 olduğu zaman cezalandırılması gerekiyor, eğer sahada hakem bunu cezalandırmazsa AVAR’ın, “35. dakikada 4 kişi itiraza geldi, 42. dakikada 5 kişi itiraza geldi, 58. dakikada 4 kişi itiraza geldi” diye raporlayıp maçtan sonra hakeme vereceği, hakemin de bunu raporuna yazacağı, sahada oyuncu cezalandırılmazsa maçtan sonra federasyon tarafından para cezasına çaprtırılacağı anlatılmış hakemlere. Burada Halil Umut Meler; “3 kişi itiraz ediyordu sen 4. olarak geldin” diyor ve kart gösteriyor. Ciddi tartışma yaratacak bir konu. Çünkü biz de uygulama talimatı ne şekilde verildi hakemlere öğrenemedik. Nasıl uygulayacaklar, nasıl saracaklar? Her 4. kart mı görecek? Bundan sonra görmediği zaman ne olacak? Bu, evrensel ilkelere uygun mudur?
Bülent Yıldırım: Hemen soruları soruyorum ben. Bunun Uluslararası Oyun Kuralları Kitabı’nda herhangi bir dayanağını okudun mu?
Seçim Demirel: Kesinlikle yok.
Deniz Çoban: Yok, öyle bir şey yok.
Bülent Yıldırım: Bir soru daha sormak isterim. 23. haftada böyle radikal bir uygulamaya başlayacaksanız bu çok makul mü? 23. haftada böylesi bir radikal uygulamaya başlamak?
Deniz Çoban: Bunun uygulanabilirliği varsa, talimatlar buna cevaz veriyorsa, oyun kuralları buna cevaz veriyorsa birinci haftadan itibaren uygulanması lazım.
Seçim Demirel: Normalde şu var zaten; toplu olarak itiraz yapılıyorsa kontrolü ele almak adına bir oyuncuyu seçip sarı kart verin diyorlar. Ama Deniz Hocam’ın anlattığı şekilde bir talimat, büyük bir sıkıntı. Keşke biz, kamuoyu, futbolcular bilgilendirilseydi. Futbolcular da ne olduğunu anlayamadı. Biz, izlerken de anlayamadık. 4 diyor. Acaba 4. kez mi itiraz ediyor anlayamadık. Ciddi bir sıkıntı gerçekten.
Bülent Yıldırım: Mame Diouf da anlayamadı. Kimse anlayamadı hakemin beden dilini. Bir tek Merkez Hakem Kurulu herhalde…
Bülent Yıldırım: Kamuoyunu bilgilendirmek adına lütfen verilen direktifi okuyalım.
Deniz Çoban: “Hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında bilgilendirme, dördüncü hakemler tarafından eşgüdüm toplantısında takımların sorumlularına iletilecektir. Ayrıca maçtan önce futbolculara da bu konuda takımların veya kendilerinin maddi yükümlülükleri olduğu hatırlatılacaktır. Hakemin yanına itiraz için aynı takımdan gelen oyuncu sayısı 3’ten fazla olduğu zaman, AVAR tarafından dakika bildirilerek not edilecek ve maçtan sonra federasyonumuza dördüncü hakem tarafından rapor edilecek. AVAR’ın maç sonunda hakeme bildireceği rapora takım adı, dakika ve itiraz eden oyuncu sayısını yazacak ve maç sonunda ıslak imzalı olarak raporun görüntüsünü hakeme ve dördüncü hakeme gönderecektir. Raporun orijinalinin saklanması AVAR sorumluluğundadır. Dördüncü hakem raporlaması, AVAR’dan gelen rapor doğrultusunda pozisyon dakikasını, takım adını, oyuncu sayısını FYS sistemindeki olay raporu kısmına yazacaktır. Bu konu ile ilgili birden fazla olay varsa dakika sırasına göre olaya yazılmalıdır. Örneğin; ‘A takımından 4 oyuncu, 34. dakikada hakemin yanına gelerek itirazda bulunmuştur’ diye”
Bülent Yıldırım: VAR protokolüne göre AVAR’ın böyle bir yetkisi nerede yazıyor?
Seçim Demirel: Böyle bir görevi yok.
Deniz Çoban: AVAR, hakem bir kontrol yaparken oyunu izlemesi gerekiyor. Bu işi yaparken onu… Zamanı da AVAR’a yükledik çünkü o da var.
Deniz Çoban: Çok ciddi bir hakemlere verilmiş uygulama direktifi… Bunu burada gördük ve Diouf, daha sonra atıldı. Daha sonra büyük tartışmaları da yaratacaktır. Anlamadığımız, eksik kaldığımız yerler olabilir. Hakemlere bu anlatılmış. Merkez Hakem Kurulu’nun kamuoyunu da bilgilendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Deniz, sen sarı kart ile ilgili ne düşünüyorsun? Anlayamadığını söyledin.
Deniz Çoban: Her maçta olan itiraz. Abartmıyorlar. Hakemin etrafı sarılıp itiraz ediliyorsa bir kişi seçilip sarı kart gösterilir. Hakem de en abartılı itiraz edenin Mame Diouf olduğunu düşünüyor ve ona gösteriyorsa ona itirazım yok. Ama sen gelen 4. kişisin diye mi gösteriyor? Çünkü 4 işareti yapıyor. İzleyicimiz mesaj atmış, “Hayır, 4 ayrı yerde bana itiraz ettin diyerek gösteriyor” diyor. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. 4 kere beni takip ettin falan…
Bülent Yıldırım: 7 kişi var orada. Calvo, geliyor. İtirazı bitiriyor ve oradan kayboluyor. Belki de en şiddetli itirazı yapan o. O, oradan kaybolduktan sonra 6’lı grup değişik saniyelerde devam ediyor itiraza. Buradan hakem onu seçmiş. Doğru veya yanlış demek gerçekten çok zor.
Seçim Demirel: Gerçekten öyle. Doğru veya yanlış diyemeyiz bu sarı kart için. Herkes itiraza geliyor ve niye Diouf?
Deniz Çoban: Bence “4 oldu” diyor. 1,2,3,4… Onu sayıyor bence. İtiraz eden kişi sayısını sayıyor bence.
Seçim Demirel: Aldığı talimata göre o zaman doğru diyebiliriz. Sadece aldığı talimata göre. Oyun kuralları çerçevesinde bakarsak sıkıntı.
Deniz Çoban: Bir öğrenmemiz lazım. Halil Umut Meler niye 4 sayıyor? Niye 4 işaret ediyor? Zannediyorum bu talimatla ilgisi var ama nedir bilmiyoruz.
Bülent Yıldırım: Ben, bu uygulama direktifinin çok baş ağırtacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Sezon devam ederken böyle radikal bir uygulama yapmak da gerçekten zor.
Deniz Çoban: Anladığım kadarıyla hakem sahada cezalandırmazsa 3’ten fazla oyuncu gelip itiraz ettiğinde AVAR; bunu not alacak, hakeme verecek, dördüncü hakem bunu raporuna yazacak. 3’ten fazla gelen o oyuncular 200 bin TL para cezası alacakmış diye zannediyorum.
Bülent Yıldırım: İyi o zaman AVAR işi gücü bırakıp o zaman itiraz eden oyuncuları saysın diyoruz.
22. dakikada Mame Diouf’a gösterilen ikinci sarıdan kırmızı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Ben de sonrasında dikkatle izledim. Bir kere Halil Umut Meler’in açısı, çok doğru. Olması gereken yerde pozisyonu görüyor. Konyasporlu oyuncu da topa kafayla yükselirken geriden gelip yükseliyor ve önündeki Fenerbahçeli oyuncuyu da görüyor. Orada olduğunu biliyor ve o kol, o topa kafa vururken dışa doğru açılması doğal değil. Ekstra hareket. Bu harekete gerek yok. Bu hareket, kontrolsüz bir hareket. Tartışmasız bir sarı kart.
Seçim Demirel: Her iki oyuncu da topla oynama niyetinde. İlk topa bakışları, topa doğru yükselişleri… Ama tam topa temas edeceği anda Konyasporlu oyuncunun eli yana doğru açılıyor ve kontrolsüz bir hareketle rakibinin yüzüne temas ediyor. Çok net bir sarı kart ve doğru bir ihraç.
Bülent Yıldırım: Yüz, hassas bölge. Kolun yüze doğru bu tarz savrulması, kontrolsüz bir araç olarak kullanılması her yerde sarı karttır. Burada da Diouf’u eleştireceğim. Sarı kartınız varken rakibinize böyle bir hamle yapmanız doğru olmaz. Üstelik silah olarak kullanıp daha güçlü vursaydı bu defa kırmızı karta gidebilecek bir hamle yapmış. Doğru bir ikinci sarı kart olduğu fikrindeyim ben de.
Deniz Çoban: Mesela şu son iki açıdan izlediğiniz zaman dersiniz ki, “Bu en fazla dikkatsiz olur.” Ama biraz önce Halil’in de gördüğü en net açı ve ekstra hareketi orada görüyorsunuz.
Bülent Yıldırım: Evet, herhalde hiçbir şüphe kalmıyor o açıyı da izleyince.
30. dakikada İrfan Can Kahveci’nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Bu akşamın çok konuşulan pozisyonlarından bir tanesi. Sosyal medyada da gündem oldu. Pozisyona baktığımızda İrfan Can; topla oynamak istiyor, topa doğru gitmek istiyor ama arkadan bir müdahaleyle adım frekansı bozuluyor ve düşüyor. Ben, bunun bir penaltı olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaki oyuncunun ayağa bir basması var. Minik bir temas var ama onun sarı kart gerektirdiğini düşünmüyorum. Oyun gereği bir basma var orada. Sarı karta gerek yok ama penaltı olmalıydı.
Deniz Çoban: Bir açıda daha topuğuna basıyor gibi gözüküyor. İtiraz etmiyorum ama diğer açılardan baktığım zaman da o basmayı doğrulayamıyorum. Yani görüntü mü yapıştırıyor yoksa gerçekten arkadan bir teması var mı?
Bülent Yıldırım: Şu anda Deniz Çoban, harika bir Video Hakem yorumu yapıyor.
Deniz Çoban: Şu açıda ayakkabının üzerine ayak, gelip basıyor gibi.
Bülent Yıldırım: Şu uç tendona geliyor. Sıyıracak.
Deniz Çoban: Koşan birine arkadan bu tarz bir temas dengesini bozar düşürür. Asla biz düşen oyuncunun nasıl düştüğüne bakmayacağız. Çünkü İrfan Can da o teması hissedince daha bir süslemek isteyip kendini yere bırakıyor. Ben, bunu bütün açılardan izlediğimde hakem haklı, haksız karar veremiyorum. Hakem de çok iyi açıdan bakıyor. Ben, hakemin buradaki kararına saygı duyuyorum. Bu hakemin takdiri bence.
Deniz Çoban: Bu pozisyon içinde saygı duymadığım bir an var. Devamında hemen önünde Fenerbahçeli oyuncu, çok net bir biçimde faul isteyerek kendini yere atıyor. Burada Lale Hocam da burada bizimle yorum yaparken bu tarz pozisyonların çok üzerinde dururduk. Hakem diyor ki, “Ben gördüm. Attın kendini yere. Yapma, istemiyorum.” Böyle bir şey yok. Eğer attıysa kendini ve sen bunu gördüysen, “Yapma” deme hakkın yok. Bu, aldatmadan sarı kart gösterilmesi gereken sportmenlik dışı bir davranış. Mesela maç biterken Arda’ya bir faul çaldı ki Arda ile oyuncu arasında yarım metre vardı ve Halil Umut Meler, faul çaldı orada. Penaltı pozisyonu için doğru karar diyorum ama o aldatmayı kabul etmiyorum.
Bülent Yıldırım: Benim gördüğüm şu; bu çok profesyonel, belki planlanmamış, belki isteksiz ancak İrfan Can’ın hamlesini bozan tendonla kramponun arka bölgesine yapılan sürtüp dengesini bozmasını hamlesi. Bu nedir? Hakem, yer alma müşkiliyeti yaşarken dar açıdan odaklanıp buna bakamadığı için, çok hareketli olduğu için kaçırdı. Benim fikrim bu pozisyonun penaltı olduğu yönünde. Bu, dikkatsiz bir müdahale. O dengeyle gidemezsiniz artık. Ayağınıza bir hamle geliyor. Bu pozisyon penaltı artık. Video Hakem olarak ise bir kanıt sunmanız lazım. Bir açıdan bakıyorsunuz penaltı, bir açıdan bakıyorsunuz şüpheli. Başka hiçbir açı da bunu desteklemiyor. O zaman yoruma açık. Yoruma açık durumda da müdahale edemiyorsunuz. Video Hakem’in iş sahasına girecek bir şey değil. İrfan Can’ı bozan bir hamle. Ben, penaltının daha doğru olacağı düşüncesindeyim.
51. dakikada Enner Valencia’nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Yine bu pozisyon da çok konuşuldu. Ben pozisyonu maçta izlerken görür görmez, “Ofsayt” dedim. Ama sonra baktık ve inceleyince topun gerisinde olduğunu gördük.
Bülent Yıldırım: Çünkü biz, pozisyonun akışını incelerken pilot altından ve diğer bütün kameralardan Calvo’dan daha önde olduğunu gördük Valencia’nın. Dolayısıyla ciddi bir ofsayt şüphemiz vardı. Ancak ofsayt kamerası akılda bir şey bırakmadı. Çünkü orta yapıldığı anda topun hizasının gerisinden geldiğini de görüyoruz.
Seçim Demirel: Topun gerisinde olduğunu gördük ve devam ettirdik pozisyonu. Fenerbahçeli oyuncu topla oynamak istiyor ama arkadaki oyuncu onu oynatmamaya çalışıyor ve bir müdahalesi var. Bu müdahale, bana sorarsanız net bir penaltıyı gerektiriyor. Ama işte bu tarz pozisyonlar, hakemlerin oyun standardına da bağlı. Çalabilir de çalmayabilir de… VAR, böyle bir pozisyona bence karışamaz. Çünkü yorum gerektiriyor. Ben bu maçın hakemi olsam ve bu pozisyonu görsem penaltı çalmayı tercih ederdim.
Deniz Çoban: Oyuncunun eli hissettiği zaman kendini kolay yere bıraktığını düşünüyorum. Ondan hareketlerinin kısıtlanmadığı fikrindeyim. İrfan Can’ın penaltı beklediği pozisyonda hareketliyken takip ediyordu ki bizim artık Cüneyt Çakır da hakemliği bıraktıktan sonra bizim gözbebeğimiz konumunda. Bu pozisyonda da dikkat ettim koşarak kendine yer ararken yakalanıyor. Bunun çok çok üst seviyelerinde maçlar yöneten ve o tecrübeyi kazanmış bir hakemimizi iki pozisyonda da yer alma konusunda sıkıntılı gördüm.
Bülent Yıldırım: Söylediklerinin altını imzalıyorum. Gözbebeğimiz, elit hakemimiz, hepimizin sahip çıkıp koruması lazım ama bugün; yer almakta, oyuna ısınmakta, beden dilini korumakta müşkiliyetler, gergin anlar, konsantrasyonunun iyi ve kötü olduğu anlar gördük. Normal, bu psikoza verelim. Ara verildi. İnsan, melekelerini zaman zaman kaybedebiliyor. O da kendini toparlasın diye bunları söylüyoruz. Yer alma sorunu yaşarken top Valencia’nın kontrolünde olmadığı için ve o itmenin yeterli şiddette olup olmadığını değişik açılardan Video Hakem ispatlayamadığı için Video Hakem’lik bir konu değil. Ancak elle net bir itme görüyorum. Ben bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Deniz herhalde..?
Deniz Çoban: Yok, ben Valencia’nın kendini rahat bıraktığını düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Kendini bırakıyor mu?
Deniz Çoban: Baktım, değişmedi fikrim.
Bülent Yıldırım: O zaman sorun yok, çok güzel. Yorum derken çok güzel söyledi Seçim yani sübjektif. Ben, etkili görürüm. Deniz, etkili görmüyor. Forvet oyuncusunun kolay bıraktığını düşünüyorum. Video Hakem de böyle durumlara karışamıyor.