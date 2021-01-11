Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan UÇK kararı yorumu:

ERZURUM (AA) – Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ile verdiği karar hakkında,"Bu karar bence Türk futbolu için milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır, belli gelenekler, mevzuatlar vardır. Bunlara uyulması gerekir. Uymayanların da ceza görmesi gerekir." dedi.

Ali Koç, Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, UÇK'nin kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ali Koç, kararın Türk futbolu için çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim… Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kuruluna sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta konuyu ele mi alacaksınız yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak? Bilmiyorum ne karar vereceksiniz ama son dönemde aldığınız kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Ama bu futbolda bir suçtur, bunun üstüne gidilmesi gerekmektedir. Buna da burada değinmek istiyorum."

– Mesut Özil transferi hakkında

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in transferiyle ilgili değerlendirmede bulunan Koç, "Ben hala rüya olduğunu söylüyorum. Kulüp olarak dikkat ederseniz bir tek kişi bu konuda bir açıklama yapmamıştır. Burada önemli olan Mesut'la mevcut kulübü arasındaki konuların adreslenebilmesidir. Ama geçmişe nazaran da daha yakın olduğumuz bir mevzu diyebilirim. Kesinlikle bitmiş bir şey yoktur. Bitebilir de bitmeyebilir de. Dolayısıyla bitmiş gibi haberlerin çıkması bizimde elimizi zayıflatmaktadır. Bakalım günler ne gösterecek. Genel transfer konusuna gelince de hocamızın hangi mevkilere transfer istediği ortadadır. Sportif direktörümüzün bize vermiş olduğu bir liste vardır. Bunların da üstüne gitmekteyiz. Kulüp ve futbolcu adı vermem doğru olmaz. Biz zaten imzaladıktan sonra açıklama yaparız." şeklinde konuştu.

– Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntı

Koç, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında ekrana yansıyan seslerde sarı-lacivertli takımın aleyhine tezahüratların yer almasına ilişkin, bunun sezon başından beri gizli kalan bir durum olmadığını, Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıklarının yaşandığını dile getirdi.

Dün oynanan ve kendileriyle hiç alakası olmayan bir maçta tezahürat efektinde yer alan seslerle ilgili bir açıklama yaptıklarını ve yayıncı kuruluşun da bir özür açıklaması yaptığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

"Bu özür açıklamasını samimi bulmadığımızı, kerhen yapıldığını düşündüğümüzü, saatine baktığınız zaman bile altında çok fazla sebepler , konular, nedenlerde diyebilirsiniz ama tek kelime ile ciddiyetsiz, son derece saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak sadece bir hatadan, bir sıkıntıdan dolayı çıkıp bu konuyu gündeme getirmem. Sezon başından beri muhtelif konularda sıkıntılar yaşıyoruz. kurumun en üst düzeyleriyle bu konuyu konuştuk, rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bunları örneklerle kendilerine anlattık ve bu sorunların mümkün olan en kısa zamanda giderilmesini rica ettik, kamuoyunun gündemine taşımadık. İki ciddi kurum olarak aradaki sorunun çözülebileceğine inandık. Bizim haddimize değil, muhatap olduğumuz bir kurumda kimin ne şekilde çalışacağı, liyakat çerçevesinde bir göreve layık olup olmadığı, bunlar bizi ilgilendiren işler değildir."