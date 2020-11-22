Fenerbahçe Kulübünden Galip Kulaksızoğlu için anma mesajı

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Kulübüne futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren Galip Kulaksızoğlu'nun 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlandı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan anma mesajında, "Kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak uzun yıllar hizmet eden, unutulmazlarımız arasında yer alan, efsanemiz Galip Kulaksızoğlu'nu saygı, sevki ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1889'da doğan Galip Kulaksızoğlu, Fenerbahçe'nin ilk kadrosunda yer aldı. Kulaksızoğlu, Fenerbahçe'de futbolculuk ve teknik direktörlüğün yanında vekaleten başkanlık da yaptı.