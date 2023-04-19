Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! (ÖZET) İstanbulspor – Antalyaspor maç sonucu: 3-3

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor, Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan ve Yiğit Arslan’ın yönettiği 90 dakika gol düellosuna sahne oldu ve karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

GOL YAĞMURU!

Sarı Siyahlılar’ın golleri; Eduard Rroca, Mahamadou Ba ve Onur Ergün’den geldi. Konuk takımın sayılarını ise Fernando ile Haji Wright (2) kaydetti. Yıldız oyuncu, bir golünü penaltıdan buldu.

İSTANBUL 28 PUANA, ANTALYA 33 PUANA YÜKSELDİ

3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından evinde Başakşehir’i 1-0’la geçen Fatih Tekke’nin ekibi, evinde 3 kere öne geçtiği maçta Antalyaspor karşısında 1 puana razı oldu ve 28 puanla 15. sırada yer aldı. Konya beraberliği sonrası Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u 3-1 deviren Nuri Şahin’in ekibi ise pes etmediği İstanbul deplasmanında aldığı 1 puanla 33 puana ulaştı, 10. basamakta yer aldı.

İSTANBULSPOR’A FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER

İstanbulspor’un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta İstanbul ekibinde sarı kart gören 4 oyuncu cezalı duruma düştü. Sarı-siyahlı ekipte Mahamadou Ba, Demeaco Duhaney, David Jensen ve Onur Ergün, Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçta takımını yalnız bırakacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 6. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lokilo, pasını Eze’ye verdi. Bu oyuncu pasını bekletmeden ceza sahası içerisine hareketlenen Rroca’ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rroca’nın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada İstanbulspor, 2’nci gole yaklaştı. Duhaney’in ceza saha dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Helton, kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Kaleye doğru giden topa Helton son anda çizgi üzerinde hakim oldu.

GOL | 43. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando’nun sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

GOL | 45. dakikada İstanbulspor tekrar öne geçti. Lokilo’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın hemen gerisinde iyi yükselen Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 51. dakikada Antalyaspor tekrardan eşitliği yakaladı. İstanbulspor ceza sahası çizgisi önünde yaptığı presle topu kazanan Güray, bekletmeden pasını ceza sahası içerisindeki Wright’a verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

GOL | 55. dakikada İstanbulspor 3’üncü kez öne geçti. Sol kanattan Rroca pasını ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Onur Ergün’e verdi. Bu oyuncu, ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu ayağından açtı. Savunmanın meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken yaptığı vuruşta top Onur’un ayağına çarptı ve kaleci Helton’un bakışları altında filelere gitti: 3-2.

85. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Fernando’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Nakajima vurdu. Savunmadan seken topu önünde bulan Emrecan’ın vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi. Kaleciden dönen topa hareketlenen Bertuğ, Eze’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 88. dakikada Wright, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.

90 dakika 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 28’e, deplasman ekibi ise 33’e yükseltti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem

İSTANBULSPOR: Jensen – Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan Aksu (Dk. 78 Ali Yaşar), Ba (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Lokilo (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Onur Ergün, Rroca, Ethemi (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Eze

ANTALYASPOR: Helton Leite – Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 90+6 Ömer Toprak), Ndao (Dk. 62 Bertuğ Yıldırım), Larsson (Dk. 71 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 46 Fredy), Wright

GOLLER: Dk. 6 Rroca, Dk. 45 Ba, Dk. 55 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 43 Fernando, Dk. 51 ve Dk. 88 (P) Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Lokilo, Ethemi, Ba, Duhan Aksu, Duhaney, Jensen, Onur Ergün, Deli (İstanbulspor), Fredy (Antalyaspor)