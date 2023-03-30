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30 Mart 2023
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Fenerbahçe maçına Beşiktaş taraftarı alınmayacak

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.

İL GÜVENLİK KURULU’NUN KARARLARI

Fenerbahçe Kulübü’nden konuyla ilgili açıklama yapılırken, İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:

İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.

Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

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