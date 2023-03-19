Fenerbahçe maçından sonra Ersun Yanal: Futbolu yormamalıyız! Açıklamalar bir şey katmıyor…

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Hakem kararlarının çok konuşulduğu mücadelenin sonunda Sarı-Lacivertliler sahadan Enner Valencia (2) ve Emre Mor’un golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

Yüksek tansiyonda geçen mücadelede Alanyaspor’un golü VAR’la verildi, Fenerbahçe’nin bir golü VAR’dan iptal edildi, öte yandan birkaç farklı pozisyonda da tartışmalı kararlar çıktı. Devre arasında da Kanarya’dan hakem kararlarıyla ilgili sert bir açıklama gelmişti.

‘Böyle ortamda maç yönetmek korkunç’

Böylesine bir ortamda oynanan zorlu karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da gerginliğe değinmeden edemedi. Tecrübeli hoca, “Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim, bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek korkunç bir şey. Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor. Bu rekabet başka söylemlerle dillendirildiğinde, futbol yara alıyor. Bizim için de kötü ve talihsiz bir gün oldu. Tartışma durmayacak. Bizim açımızdan da, Fenerbahçe ve rakipleri açısında da böyle olacak. Sağ duyu nasıl olacak? Cevabını bulmakta zorlanıyorum” dedi.

‘Hukuk ve adalet kısmı var’

Daha sakin olmamız gerektiğini vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Penaltı pozisyonları var, hepimizin kafası karışmış durumda. Olay yine hakem üzerine gelecek. Hakem seminerinde de siyah-beyaz pozisyonlar konuşuldu. Daha ligde çok maç var. Ne şampiyon, ne de düşenler belli. Sağ duyulu olmalıyız, futbolu yormadan devam etmeliyiz. Hocaların açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları… Futbola bir şey katmıyor… Eğer bir şey varsa, hep berabere bakalım. Bunun hukuk ve adalet kısmı var” ifadelerini kullandı.

Yanal sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Hakemlerin üzerinde çok büyük baskı yaratıyoruz. Kararları tartışmadan söyleyeyim, hata yapmaya zorluyoruz. Ufacık problem, çok daha büyük sorunlar doğruyor. Biri kaybedecek, biri kazanacak.”