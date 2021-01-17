Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 19. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki kar yağışı nedeniyle antrenmanın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldığı bildirildi.

MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçerek kampa girdi.