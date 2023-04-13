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13 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporFenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisine devam etti

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisine devam etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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