Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mesaisine devam etti
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.