Fenerbahçe o yıldız için umutlu! Teklif yapıldı…

Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde hata yapmamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler zirve yolunda iddiasını güçlü şekilde sürdürmek adına transferde de gaza basmış durumda.

Erteleme maçını rahat kazandı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık yıkıcı depremler nedeniyle Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelenmişti. Kanarya erteleme maçında önceki gün Yeşil-Beyazlılar’ı 4-0’lık rahat bir skorla geçerken, golcü Enner Valencia 2 GOLLE yine sahneye çıkmıştı. Diğer golleri Joshua King ile Attila Szalai kaydetmişti.

3 transfer yapıldı

İç transferde Valencia’yı kadroda tutmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç ve ekibi dış transferde de son sürat çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar devre arası transfer döneminde 6 milyon Euro’ya Parma’dan Jayden Oosterwolde, 3.7 milyon Euro’ya Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ve bedelsiz olarak Barcelona’dan Emre Demir’i renklerine bağlayan Kanarya bir de sezon başında kiraladığı Bruma’nın bonservisini PSV’den 4.25 milyon Euro karşılığında aldı. Bruma, Braga’ya, Emre de Samsunspor’a kiralandı.

Teklifi artırabilir

Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala, Fenerbahçe’de Lucas Moura heyecanı yaşanıyor. Tottenham’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı yıldızın menacerlik şirketiyle bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Sarı-Lacivertliler’in 30 yaşındaki oyuncuya son olarak bonuslarla birlikte 3 milyon Euro maaşla 3.5 senelik sözleşme teklif ettiği kaydedildi. Lucas, Tottenham’da net 2.9 milyon Euro maaş alıyor. Yönetim, Sambacı’dan gelecek yanıtı bekliyor. Eğer yıldız futbolcu, transfere yeşil ışık yakıp daha yüksek bir rakam isterse, Fenerbahçe teklifi biraz daha artırabilir.

Alacaklarına karşılık bonservis

Fenerbahçe, oyuncu cephesiyle anlaşma sağlaması halinde işi bitirmek için Tottenham ile son bir görüşme gerçekleştirecek. İngiliz ekibi, zaten forma şansı bulamayan ve sezon sonunda ayrılacak olan Lucas Moura konusunda kolaylık sağlayabilir. Brezilya ve İngiltere’de daha önce çıkan haberlerde, Tottenham’ın kalan alacaklarına karşılık 30 yaşındaki hücum oyuncusunun bonservisini bedelsiz olarak vermeye hazır olduğu öne sürülmüştü.

Devler Ligi kahramanı

Lucas Moura, 2017’de 28.4 milyon Euro karşılığında PSG’den Tottenham’a transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız, Mauricio Pochettino döneminde takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Lucas, 2018- 19 sezonunda İngiliz ekibinin sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Brezilyalı yıldız, yarı finalde İngiltere’de 1-0 kaybedilen Ajax’a karşı rövanşta hat-trick yaparak Tottenham’ın adını finale yazdırmasını sağlamıştı. 30 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde çıktığı 214 resmi maçta 38 gol atarken, 27 de asist yaptı.