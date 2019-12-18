Fenerbahçe Opet, Finlandiya deplasmanında rahat kazandı!

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Finlandiya temsilcisi LP Salo’ya konuk oldu. Sarı Melekler, Salohalli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 3-0 (10-25, 16-25, 14-25) galip ayrıldı.

Maçın MVP’si ise 19 sayıyla Brankica Mihajlovic oldu. Kelsey Robinson 13, Eda Erdem Dündar 12, Ceren Kestirengöz ise 9 sayı üretti. Zoran Terzic yönetimindeki Fenerbahçe maça; Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Brankica Mihajlovic, Ceren Kestirengöz, Bahar Toksoy Guidetti, Kelsey Robinson ve libero Melis Yılmaz ile başladı.

Eczacıbaşı Vitra, üçte üçle yola devam ediyor! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

İlk seti başından sonuna kadar önde götüren Fenerbahçe Opet, rakibine önce geçme şansı vermeyerek seti önemli bir farkla 25-10 kazandı ve setlerde durumu 1-0 yaptı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette bir seri yakalayan Sarı Melekler, 10-6 öne geçti. Son bölüme 20-14 önde giren Fenerbahçe Opet, ikinci seti de 25-16 kazanarak maçta durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sete de etkili başlayan Sarı Melekler, rakibine molayı aldırdı(4-9). LP Salo, moladan sayılarla dönse de Fenerbahçe Opet üçüncü seti 25-14, başından sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.