Fenerbahçe Opet, oyuncusu Naz Aydemir Akyol ile sözleşmeyi 2 yıllığına uzattı

İSTANBUL (AA) – Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet, kadrosunda yer alan Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Formamızla çok sayıda başarıya imza atan milli pasörümüz Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha bizimle! 'Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu' listesinde yer alan Naz Aydemir Akyol, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında da takımımız için mücadele edecek. Armamızı taşımaya devam edecek olan Naz Aydemir Akyol'a başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.