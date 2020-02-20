Fenerbahçe Real Madrid EuroLeague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek. Lider Anadolu Efes de Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

FENERBAHÇE REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE HAFTANIN MAÇLARI

THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:

Bugün 20.00 Zenit Saint Petersburg – ALBA Berlin 20.15 Olympiakos – Asvel Lyon-Villeurbanne 20.45 Fenerbahçe Beko – Real Madrid 22.45 AX Armani Exchange Milano – Khimki Moskova 23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz – Zalgiris Kaunas

Yarın 21.00 Kızılyıldız – CSKA Moskova 22.30 Bayern Münih – Anadolu Efes 22.30 Panathinaikos – FC Barcelona 23.00 Valencia Basket – Maccabi FOX Tel Aviv