Fenerbahçe rekor bonservis! Transferiyle tarihe geçecek

Futbolda bu sezon Jorge Jesus ile yeni bir yola çıkan Fenerbahçe, Mart ayına kadar 3 farklı kulvarda devam etti. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda taraftarını memnun eden bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Ligi son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla’ya elenerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu durumu ligdeki performansıyla telafi etmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Jesus’un yıldızına rekor kıracak bir teklif geldi. İşte haberin ayrıntıları…

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre, Galatasaray – 1.42, Fenerbahçe – 1.80, Beşiktaş – 20.00, Trabzonspor – 100.00, Adana Demirspor – 150.00 ve Başakşehir – 250.00 orana sahip oldu.

SAKATLIKLARIN FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. King’de hamstring kas yaralanması, Oosterwolde’de ise aşil tendinopatisi tespit edildi. İki futbolcunun da Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali yüksek. Golcü futbolcu Valencia’nın durumu çok ciddi görünmese de durumuna tekrar bakılacak. Belçikalı golcü Batshuayi ise formasından 1 ay uzak kalacak.

ARDA’NIN YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR

Arda Güler’le ilgili son dakika transfer iddiası ise bu kez İtalyan basınından geldi. La Gazetta Express’in haberine göre; Arda Güler’i Sevilla maçında izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria, genç yıldızı takımında istiyor. Haberde Arda için “Yeni Mesut Özil olarak görülen 18 yaşındaki oyuncu, Sevilla’ya karşı sergilediği üstün teknik performansını bu sezon her maçta sergiledi. İstanbul kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda, 15 milyon Euro’nun biraz üzerinde bir teklifle Marsilya’ya katılabilir” denildi.

TRANSFERİYLE REKOR KIRACAK

Jorge Jesus yönetiminde takımın en çok parlayan ismi olan genç oyuncu, Avrupa’nın birçok önemli ekibini peşine taktı. Bu isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, Ajax ve Napoli gibi önemli takımlar tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe’den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor. Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak.

PSG 180 MİLYON EURO ÖNERDİ

Ferdi Kadıoğlu’nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa’yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe’nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek. İtalyan ekibinin kasasını dolduracak o transfer satışı Khvicha Kvaratskhelia ile gerçekleşecek. İddiaya göre PSG, Gürcü yıldız için tam 180 milyon euroyu masaya koydu. Napoli’nin söz konusu rakamı kabul edeceği iddia ediliyor.

KULÜP REKORU KIRACAK

Söz konusu durumda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisi için Fenerbahçe’nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Başarılı futbolcu, Elvir Baljic’i geride bırakıp Fenerbahçe’nin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Ferdi Kadıoğlu bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 1 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.