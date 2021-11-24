FENERBAHÇE RUHU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

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Instagram'dan ulaşmak için ► ►@esmaatoker ►@mervedundar İyi Olan Kazansın adlı spor programımız Esma Toker'in sunumu ve Merve Dundar'ın yorumuyla spora farklı bir perspektif kazandırıyor. Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 2-1 sarı lacivertliler kazandı.Fenerbahçe- Galatasaray derbisi neden gündeme oturdu? Squid Game dizisi ve maçın bağlantısı nedir? Trabzonspor namağlup ilerliyor! Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek 10. galibiyetine ulaştı ve 33 puanla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş’ta kötü gidiş sürdü! Mourinho’dan Gyan’a sürpriz! THY EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Arena'da Anadolu Efes'i ağırlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya ve Avrupa şampiyonaları hakkında neler söyledi? Formula 1’de Hamilton farkı 8’d indirdi. Tüm bu soruların cevaplarını Esma Toker ve Merve Dundar tartışıyor. İyi Olan Kazansın tüm hızıyla devam ediyor.

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