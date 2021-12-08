FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

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İyi Olan Kazansın adlı spor. programımız Esma Toker'in. ve Merve Dundar'ın yorumlarıyla spora farklı bir perspektif kazandırıyor. Süper Lig'de son durum nedir? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; 14. haftada puan kaybetmişti. Giresunspor Süper Lig'deki ilk 6 maçında 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı! İtalya’da gündem Hakan ve Merih! Steven Gerrard 3’te 3’le başladı. Rangnick startı zaferle verdi. Basketbol Süper Lig ekipleri, tıpkı futboldaki gibi Kulüpler Birliği’ni kurma kararı aldı. Ülkemizde Antalya BŞB ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen ve 3 hafta önce antrenmanda beyin kanaması geçirip felç olan AEK'nın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti. 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nın finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, Hollandalı rakibi Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Formula 1'de olaylı Suudi Arabistan Grand Prix'si geride kalırken yarışı kazanan Lewis Hamilton oldu. Hamilton ile Verstappen arasında yaşanan olaylar, Suudi Arabistan GP'sine damga vurdu. —

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