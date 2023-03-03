Fenerbahçe – Sevilla rekabeti erken başladı! Transferde karşı karşıyalar

Süper Lig’de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla’nın konuğu olacak. Fakat Sarı-Lacivertliler ile Sevilla’nın mücadelesi sadece o karşılaşmayla sınırlı kalmayacak gibi duruyor.

STEFAN KUNTZ’TAN SAMANDIRA ZİYARETİ

A Milli Futbol Takımı’nın teknik patronu Kuntz, Fenerbahçe Teknik Heyeti ile bir araya geldi.

Samandıra ziyaretinde Jorge Jesus ve yardımcılarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Alman çalıştırıcı, FB TV’ye yaptığı açıklamada, “Şu an önemli olan oyuncuların mevcut durumları. Depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli Takım olarak iki eleme maçı oynayacağız. Kulüpleri ziyaret ederek oyuncuların durumuyla ilgili hocalarından bilgi alıyoruz” diye konuştu.

SABAH İDMAN SONRA YOLCULUK

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında yarın oynayacağı Kayserispor maçının son provasını bugün gerçekleştirecek.

Sabah saatlerinde Samandıra’da yapılacak antrenmanın ardından Sarı-Lacivertli kafile, 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Kayseri’ye gidecek. Fenerbahçe, burada konaklayacağı otele yerleşip maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı-Lacivertliler, yarın akşam maçın hemen ardından yine özel bir uçakla İstanbul’a dönüş yapacak.

BATSHUAYI & LUAN KAYSERİ’DE YOK

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Luan Peres, dünkü antrenmanda da takıma katılamadı. İki futbolcunun da Kayserispor maçının kadrosuna girme şansı artık iyice azaldı. Gribal enfeksiyonunu atlatan Arda Güler ise kafiledeki yerini alabilecek.

Fenerbahçe’nin dün sabah yapılan antrenmanında Jorge Jesus öğrencilerine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Portekizli hoca, rakibin zaaflarını futbolcularına anlatarak bunlardan nasıl yararlanmaları gerektiğini açıkladı.

ATİLLA KARAOĞLAN İKİNCİ KEZ YÖNETECEK

Merkez Hakem Kurulu, yarın Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç için Atilla Karaoğlan’ı görevlendirdi. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar oldu.

Karaoğlan, bu sezon Sarı- Lacivertliler’in 5-4 kazandığı Karagümrük maçında düdük çalmıştı. 36 yaşındaki hakem, bu müsabakada Fenerbahçe lehine 2, Karagümrük lehine ise 1 kez penaltı kararı vermişti. Atilla Karaoğlan, bu sezon Kayserispor’un ise hiçbir maçında görev yapmadı.

SEVILLA’DA REKIK DÖNÜYOR, BADE ŞÜPHELİ

Sevilla’nın kadrosunda bulunan 4 stoperden 3’ü sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu. Bu oyunculardan Karim Rekik’in Fenerbahçe maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi. Loic Bade’nin 9 Mart Perşembe günü oynanacak ilk mücadeleye yetişme ihtimali yarı yarıya görünüyor.

Sezon başında Galatasaray’dan transfer edilen Marcao’nun ise Fenerbahçe karşısında görev yapamayacağı kaydedildi. Bu arada son haftalarda stoperde görev yapan, Osasuna mücadelesinde hakeme küfür ettiği için kırmızı kart gören Fernando, 4 maç ceza aldı.

JOAN JORDAN: AVRUPA FARKLI

İspanyol ekibinin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın içinde bulunduğu durumla ilgili konuştu. Osasuna maçında hasta olduğu için oynayamayan Jordan, iç sahada alınan yenilgilerin canlarını çok daha fazla acıttığını söyledi. Jordan, “Ligde Atletico Madrid ile oynayacağımız maçta hayvan gibi mücadele etmemiz gerek” dedi.

Fenerbahçe eşleşmesine de değinen İspanyol oyuncu, “Sevilla için işler Avrupa’da hep farklı olmuştur. Avrupa Ligi’nde rakip kim olursa olsun kulüp içinde ‘Bunu başarırız’ havası hakim oluyor” diye konuştu.

DAHOUD KAPIŞMASI!

Fenerbahçe ile Sevilla, sadece sahada karşı karşıya gelmeyecek. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’nde çeyrek final biletini almak için mücadele edeceği İspanyol ekibiyle transferde de kozlarını paylaşacak gibi görünüyor. Sezon sonunda Dortmund’dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanan Mahmoud Dahoud için iki takım da devrede…

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Bu turdaki rakip, Play-Off’ta PSV’yi eleyen Sevilla oldu. Temsilcimiz, çeyrek final bileti için İspanyol ekibiyle 9 ve 16 Mart’ta karşı karşıya gelecek. Ancak bu iki takım sadece sahada rakip olmayacak gibi görünüyor. Alman ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe ve Sevilla, Mahmoud Dahoud’a imza attırmak için de kozlarını paylaşacak. Alman yıldız, sözleşmesinin biteceği sezon sonunda Dortmund’la yollarını ayıracak.

Leicester ve Napoli de takipte

Başarılı orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde istediği takımla bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlayabilecek. Dahoud için şu anda en istekli takımların Fenerbahçe ve Sevilla olduğu öne sürüldü. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester ve İtalya’dan Napoli’nin de Alman futbolcuya ilgi gösterdiği kaydedildi.

İki yönlü orta saha

Orta sahanın ortasında görev yapan Dahoud, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim. Mönchengladbach altyapısından yetişen Suriye asıllı futbolcu 2017’de Dortmund’a 12 milyon Euro’ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Sarı- Siyahlılar’da 137 resmi maça çıkarken, 5 gol attı ve 16 asist yaptı. Mahmoud Dahoud, 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Almanya U21 Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biriydi. Yıldız orta saha oyuncusu, Almanya A Milli Takımı’nda ise 2 kez forma giydi.