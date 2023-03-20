Fenerbahçe taraftarını yıkan haber! Arda Güler’in yeni takımını açıkladılar

Alanyaspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray’la puan farkını 6’ya indiren Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Avrupa’nın birçok takımı tarafından takip edilen Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızı Arda Güler, bu sezon beklediği forma şansını bulmakta zorlanıyor. Jorge Jesus’un en çok eleştirildiği konulardan birisi olan Arda Güler’in oyun süresi, taraftarları da rahatsız eden unsurların başında geldi. Arda Güler ile ilgili bomba bir haber geldi. Genç yıldızın yeni takımını ve bonservisini açıkladılar. İşte haberin ayrıntıları…

ALTAY BAYINDIR’DAN 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 24 yaşındaki kaleci, 2026-27 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. Altay Bayındır, “Çok duygu yüklü bir an. 2019’da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum” dedi.

VALENCIA TARİHE GEÇTİ

Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Sauza’yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu. Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

BATSHUAYİ’YE MİLLİ TAKIM ŞOKU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Batshuayi, Belçika Milli Takım aday kadrosunda yer almamıştı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre teknik direktör Domenico Tedesco, Batshuayi’nin sakatlığı olmasa da golcü oyuncuyu milli takıma davet etmeyeceğini bildirdi.

BARCELONA VE ATLETİCO MADRİD PEŞİNDEYDİ

Yeteneğiyle Avrupa’nın birçok takımını peşine takan Arda Güler için son olarak Atletico Madrid ve Barcelona’nın yarışa girdiği yazılmıştı. AS’ın haberinde; Arda Güler için “Türk Milli futbolcunun ülkesinin en büyük gelecek vadeden yeteneklerinden biri olması bekleniyor” yorumu yapılmıştı.

MARSİLYA BAŞKANI ARDA’YI İSTEDİ

Arda Güler’le ilgili son dakika transfer iddiası ise bu kez İtalyan basınından geldi. La Gazetta Express’in haberine göre; Arda Güler’i Sevilla maçında izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria, genç yıldızı takımında istiyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde Arda için “Yeni Mesut Özil olarak görülen 18 yaşındaki oyuncu, Sevilla’ya karşı sergilediği üstün teknik performansını bu sezon her maçta sergiledi. İstanbul kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda, 15 milyon Euro’nun biraz üzerinde bir teklifle Marsilya’ya katılabilir” denildi. Haberde ayrıca Arda Güler’in Marsilya’ya transfer olması durumunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder’le birlikte forma giyeceği de hatırlatıldı.

FENERBAHÇE 20-25 MİLYON EURO BEKLİYOR

18 yaşındaki Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Arda Güler gösterdiği başarılı performansla, A Milli Takım’ın EURO 2024 Elemeleri’ndeki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna da çağrıldı. Fenerbahçe’nin, Arda Güler transferinden en az 20-25 milyon Euro bonservis geliri beklentisi bulunuyor.