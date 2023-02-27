Fenerbahçe tarihine geçen performans! Efsaneleri geride bıraktı

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’e verilen aradan 4-0’lık Konyaspor galibiyetiyle döndü ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

JORGE JESUS: GURUR DUYUYORUM

Jorge Jesus, cezası nedeniyle Konyaspor maçında takımının başında değildi ancak 4-0’lık galibiyet sonrası soluğu öğrencilerinin yanında aldı.

Kısa bir konuşma yapan Portekizli hoca, “Büyük bir karakter sergilediniz. Hem depremzedelerin yaralarını sarmak için elinizden geleni ortaya koydunuz hem de sahaya çıktığınızda işinizi hakkıyla yaptınız. Sizinle gurur duyuyorum. Konyaspor bu sezon bizi yenen ilk rakipti. Aldığımız galibiyet, sezonun kalanı için önemli bir eşikti. Avrupa maceramız da yeniden başlıyor, böyle devam edelim” ifadelerini kullandı.

AS: SEVILLA’YA UYARI MESAJI

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşmesi, İspanyol basınının gözünü Sarı-Lacivertliler’e çevirmesini sağladı. 4-0’lık Konyaspor galibiyeti, İspanya’da ses getirdi.

AS Gazetesi, Fenerbahçe’nin farklı zaferi ve ortaya koyduğu futboluyla Sevilla’ya uyarı mesajı gönderdiği yorumunda bulundu. Gazete ayrıca Enner Valencia’nın 2 gol attığına dikkat çekti. Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa Ligi’nde ilk olarak 9 Mart Perşembe günü İspanya’da kozlarını paylaşacak.

HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Sarı-Lacivertliler’de Jesus, 4-0’lık Konyaspor galibiyeti sonrası takımına 1 gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçeli futbolcular, bugün Samandıra’da toplanacak. Kanarya, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Sakatlığı nedeniyle Konya maçının kadrosundan son anda çıkartılan Luan Peres’in son durumuna bugün bakılacak. Sağlık kurulundan gelecek rapora göre Brezilyalı savunmacının takıma katılıp katılmayacağı netleşecek.

FORVET HATTINDA REKABET KIZIŞTI

Valencia, muhteşem performansıyla 11’in vazgeçilmez ismi konumunda. Yanında oynayacak isim için ise kıyasıya bir rekabet var.

Resmi maçlarda 15 golü bulunan Batshuayi cezası yüzünden Konya karşısında görev yapamadı. Onun yokluğunda formayı giyen Joshua King golünü atarak rekabetteki iddiasını ortaya koydu. Diğer yandan sakatlığını atlatan Joao Pedro da önümüzdeki günlerde tamamen hazır hale gelip forma mücadelesine iddialı bir şekilde katılmayı iple çekiyor.

2.5 SEZONDA EFSANELERİ GEÇTİ

Enner Valencia, bu sezon muhteşem performansıyla adını Fenerbahçe tarihine yazdırıyor. Ekvadorlu yıldız, 2022-23’e ligde 19 golle başlamıştı. Tecrübeli oyuncu, 22 kez ağları sarstı, sadece bu sezon Okocha, Rıdvan Dilmen, Van Hooijdonk, Can Bartu gibi efsanelerin arasında bulunduğu 34 ismi geride bıraktı.

Fenerbahçe, ertelenen Konyaspor maçını 4-0 kazandı ve lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Mücadeleye damga vuran isim ise bu sezon birçok karşılaşmada olduğu gibi yine Enner Valencia’ydı. Tecrübeli yıldız 2 kez ağları sarstı, ligde son 14 golün 9’una imzasını attı. Ekvadorlu golcü, ligde forma giydiği 19 karşılaşmada fileleri tam 22 kez sarsarak muhteşem bir istatistiğe imza attı. Valencia, göz kamaştıran bu performansıyla birlikte adını Fenerbahçe tarihine de yazdırdı.

İlk 2 senede 19 gol

33 yaşındaki yıldız, Sarı- Lacivertliler’deki ilk iki sezonunda ligde 19 kez gol sevinci yaşamıştı. 2022-23’te şu ana kadar 22 defa ağları havalandırdı. Valencia, bu sezonki harika performansıyla Fenerbahçe tarihinde iz bırakan ve aralarında Okocha, Rıdvan Dilmen, Pierre van Hooijdonk, Can Bartu, İlyas Tüfekçi gibi isimlerin de bulunduğu tam 34 golcüyü geride bıraktı. Toplamda 41 gole ulaşan Valencia, Serhat Akın’ı yakaladı.

Tırmanışı sürebilir

Ekvadorlu futbolcunun önünde şimdi 46 gollü Mert Nobre ve 47 gollü Yüksel Gündüz bulunuyor. Enner Valencia’nın sezon bitene kadar bu ikiliyi geçme ihtimali yüksek. Tecrübeli oyuncunun sezon sonu için Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı iddiaları var. Eğer yıldız futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme yenilerse, Tanju Çolak, Şenol Çorlu, Semih Şentürk gibi isimleri de yakalayabilir.

Aslıhan Çil