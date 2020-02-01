Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Birilerinin isteği olmayacak…’

Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Maç içinde nizami bir gollerinin verilmediğini söyleyen Yanal, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için kaybettiklerini söyledi.

İşte Ersun Yanal’ın maç sonu açıklamaları;

“Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz, oyuna hakim olduğumuz, rakip sahada gol pozisyonu ürettiğimiz maçı maalesef kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu da oldukça bizi derinden üzdü.”

“BİRİLERİNİN İSTEĞİ OLMAYACAK…”

“Çünkü sonuçta ama birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimizi alacağız. Fenerbahçe bugünkü mücadelede o golleri atmalıydı. Her şeyi yaptıysa çizgiden de top geçmeliydi. Bugün eksik olan oydu. Sadece gol atamamamızı eleştirebilirim”

“Fenerbahçe’nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek.”

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy`dan Ahmet Ağaoğlu`na yanıt: `Rüzgarı arkasına alanlar…` Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor`a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakemin kararlarını eleştiren Özsoy, her şeye rağmen şampiyon olacaklarını dile getirid. İlgili Haberi Oku

“SADECE TOPU İÇERİ SOKAMADILAR”

“Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68’e 32. Büyük farkla önde getirdiğimiz oyun var. Oynadığımız ve forse ettiğimiz oyunda, rakibimize iki gol izni verdik. Atamadığımız birçok gol ve gol pozisyonu var. Attığımız da bir nizami gol var. İyi yoldayız. Oyun olarak iyi şeyler yapıyoruz. Bunu skora çevirmek bugünkü en büyük problemdi. Takım olarak oyunculara söyleyecek bir şey yok çünkü onlar sadece topu çizgiden içeri sokamadılar. Futbola olan katkılarından dolayı, futbolcuların bundan sonraki performansına ihtiyaç var. Bu performansın sonuna kadar takibine devam edeceğiz. Birilerinin isteği ile değil Fenerbahçe’nin son sözüyle lig bitecektir. Bu mücadeleye herkesin saygı duyması gerekiyor. Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek.”

“ÜZGÜNÜM FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇTİ”

Yanal, Kruse’nin Uğurcan’a faul yaptığı gerekçesiyle Muriç’in iptal edilen golüne yönelik sorulan soru üzerine ise “Konuşulan şeyler üzgünüm doğru. Futbolun önüne geçiyor. Bugün her şey güzel, her şey futboldu. Ama üzgünüm futbolun önüne geçti” yanıtını verdi.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de heyecan tüm hızıyla devam etti. Uğurcan`ın net pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla devleştiği karşılaşmada kazanan 2-1`le ev sahibi Trabzonspor oldu. Fırtına 38 puana çıktı, konuk ekip Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı. Bordo-mavililerin bir de maç eksiği bulunuyor. 90+7`de Luiz Gustavo 72`de gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku