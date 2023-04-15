Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Ben başka yerde böylesini görmedim!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Ankaragücü’nü Enner Valencia’nın penaltıdan ve Miguel Crespo’nun uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü’nün tek golü Ali Sowe’dan geldi.

‘Bu takım pes etmeyen takım’

Ezeli rakipleri Galatasaray’ın, Kayserispor karşısında 6-0’lık görkemli zaferi sonrası Ankaragücü engelini kayıpsız geçen Kanarya’da teknik direktör Jorge Jesus da son düdükle beraber mücadeleyi değerlendirdi. Mücadeleden memnun olduğunu kaydeden Portekizli hoca, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son saniyeye kadar mücadele eden, özgüvenli ve karakterli bir takım. Bugünkü galibiyet genel olarak oyuncularımın hakkıydı. Sonuna kadar inandılar” dedi.

‘Taraftarın yardımını çok göremedim’

İrfan Can Kahveci’ye oyuna girerken gösterilen tepkilere de değinen tecrübeli çalıştırıcı, “İrfan sonradan oyuna girdi ama katkı sağladı. Taraftar da girerken çok iyi tepki vermedi. Ben anlamıyorum sezonun bu bölümünde neden taraftar oyuncusunu ıslıklar. Daha performans bile vermedi. Tüm oyuncularıma inandığım gibi ona da inanıyorum. O yüzden buradayım, bu oyuncu grubuna inanıyorum. İkinci golden sonra maçın bitmesine 1 dakika vardı. Taraftardan takımı ve oyuncuları desteklemelerini istedim. Maçta taraftarın çok yardımını göremedim. Her maç final maçı. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün İrfan’ın daha önce Arao ve Valencia’nın başına geldi. Taraftar oyuncu seçmesin, takıma destek versin. Ben başka bir yerde böyle bir şey görmedim. Evet sahada daha iyi olmalıyız ama taraftarımıza da burada büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘Başkanımız giderse burada olmam!’

Geleceği hakkında da konuşan Jesus, “Mesela Valencia şu anda bu ligde en çok gol atan oyuncu. Böylesine oyuncuyu bir pozisyon kaçırdığında nasıl ıslıklıyorlar, anlamıyorum. Başkanımız sonuç ne olursa olsun gelecek sene için konuşmak istedi. Ben ise son gün karar vereceğimi belirttim. Fakat başkanımız burada kalırsa benim için senaryo değişebilir ama başkanımız giderse ben seneye burada olmam” açıklamasında bulundu.