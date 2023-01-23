Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Golün dakikası olmaz!

Süper Lig’de Fenerbahçe zorlu Ümraniyespor deplasmanından galibiyetle ayrıldı. 73’te Michy Batshuayi ve 89’da Tomislav Glumac’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanan Sarı-Lacivertliler oldukça stresli dakikalar yaşadı. 88’de buldukları golde VAR incelemesinde gergin bir bekleyişe geçen ve 90+8’de Ümraniyespor’un Umut Nayir’le bulduğu 2. golün VAR iptalinde rahat nefes alan Kanarya zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışına devam etti.

‘Fenerbahçeli futbolcuların ruhu var’

Mücadelenin ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “En önemlisi 3 puan almaktı. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar. Golün dakikası olmaz. Gol, goldür. Galatasaray ve Trabzonspor ; Ümraniyespor ile burada oynamadı. Ben stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi.

‘Olmaması benim tercihimdi’

Eksik oyuncuları hakkında da konuşan Portekizli hoca, “Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo’nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.’ye gerek yoktu. Joshua King’de de bir kas sakatlığı var, MR’da ne çıkacağın göreceğiz” ifadelerini kullandı.