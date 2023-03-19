Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Türkiye’de her maç zor!

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk olacak. Galatasaray’ın kaybettiği haftada mutlak galibiyet hedefleyen Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Jorge Jesus da Avrupa’dan elenmeleri sonrasında taraftarla barışmak adına tek yol olarak zaferi görüyor.

‘Alanya’nın iyi oyuncuları var’

Mücadele öncesinde konuşan Portekizli çalıştırıcı, “Her maç olduğu gibi bu maç da 3 puan anlamına geliyor. Bizim işimizi yapmamız gerekiyor. Oynadığımız her maçı kazanmamız, kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Alanyaspor güçlü bir takım. İyi oyuncuları var. Portekiz’de oynamış oyuncuları var” dedi.

‘Deplasman maçları hiç kolay değil’

Karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini dile getiren tecrübeli hoca, “Zor bir maç bekliyoruz. Türkiye Ligi’ndeki her maç zor geçiyor. Özellikle deplasmandaki maçlar hiç kolay olmuyor. Sevilla karşısında harika bir oyun sergiledik. Bugün aynı seviyeyi sahaya yansıtabileyecek miyiz, göreceğiz” ifadelerini kullandı.