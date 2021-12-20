Fenerbahçe Teknik Direktörünün Görevden Alınması Sonrası Düşen Dolar Sosyal Medyayı Salladı
Fenerbahçe Taraftarları Teknik Direktör Vitor Pereira’nin görevine son verilmesi sonrası dolar’da yaşayan düşüşü sosyal medya gündemine taşıdır.
İşte o yorumlar…
Görevden alınmasıyla Dolar/TL 'yi 3 lira birden düşüren adam gibi adam..🤭
Fenerbahçe Türkiye'nin ta kendisidir..😆 pic.twitter.com/fGBJReuSlF
— Alptekin YILDIZ (@yildiz_alptekin) December 20, 2021
Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın görevine son verilmesiyle dolar 14.80 TL'ye geriledi. 🤣🤣
— Grande (@grandeteriim1) December 20, 2021
Dolar düştüğü için Fenerbahçe Pereira’ya daha az ödeme yapacak. https://t.co/SUYfm1BM5T pic.twitter.com/g8GXTmyLoC
— Ahmet Konanç (@ahmetkonanc) December 20, 2021
Fenerbahçe vitor pereria ile yolları ayırdıktan sonra dolar anlık : #USDT#dolar18 pic.twitter.com/m5yXHk1v7W
— Sadece akın (@Sadece_Akin) December 20, 2021
Türkiye ekonomisi ile Fenerbahçe yeminle ilişkili. Vitor gitti dolar düştü. Vay awq
— Senol 1907 💛💙 (@senolozturkx) December 20, 2021
Fenerbahçe Türkiye'dir diye boşuna demiyoruz Vitor u bi kovduk Dolar ve Euro bile dağıldı 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/07vleUGMAj
— 🃏 𝕁 𝕆 𝕂 𝔼 ℝ 🃏 🔱 銀 🔱 (@ATAUS1907_) December 20, 2021
#USDT#gramaltın
TL'ye
Teşekkürler Cumhurbaşkanım
👉🏼 Fenerbahçe teknik direktörünü kovduktan sonra dolar 14.50 düştü pic.twitter.com/fpwT272RLw
— Deli Derviş (@deli1289) December 20, 2021
#Fenerbahce nin hocası dolar kurunu bile etkiliyor biz öyle bi camiayız herkes bi kendine gelsin!
— Nur çevikkol 𓅪 (@nurcevikkol) December 20, 2021
Bu Vitor gitti Dolar 14 u gördü demek ki Ali Koç da giderse Dolar 7 yi görecek #Dolar #Fenerbahce #alikoçistifa
— Durmuş Önal (@durmusonal8118) December 20, 2021
Fenerbahçe şampiyon olsun dolar 3 TL'ye düşer.
— Fenerin Çocukları (@fenerincocuklri) December 20, 2021
Her şampiyon olamadığı yıl Doları biraz daha yükselten Fenerbahçe Vitor Pereira'yı gönderince Dolar bir anda 4 tl düştü. Yoksa o sene bu sene mi pic.twitter.com/GbRnf3ys5p
— CHIESA 🇹🇷🇮🇹 | VİTOR-MUSTAVO NEFRETİ (@BayChiesa) December 20, 2021
Fenerbahçe böyle büyük camia işte.
Hocayı yolladık dolar 15’e düştü. Ali Koç da giderse 12 olur. Saadetin Saran gelirse 10 TL’yi görür. İlk şampiyonlukta 7’nin altını görürüz.
— Mehmet Kuru (@kuru83) December 20, 2021
KOVULDU ÜLKEYE HUZUR GELDİ DOLAR BİLE DÜŞMEYE BAŞLADI. LANETLİ ADAM ÜLKENİN BİLE HUZURUNU BOZDU.#Fenerbahce #fener #fenerbahçe pic.twitter.com/kEHfqpEJmz
— Serkan BİRCAN (@srknbrcn35) December 20, 2021
Her şey Fenerbahçe’nin Victor Pereira ile yollarını ayırmasıyla başladı. Teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler Bozkurt Yeleli Victor Pereira! 🇹🇷 #dolar
— Fatih 📚 (@fthbkts1) December 20, 2021
Bak Fenerbahçe, Vitor Pereira’yı kovdu dolar 15’e düştü. Bir de şampiyon olsak 2 dolar 1 TL olur.
— Cem (@aslindaiyicocuk) December 20, 2021