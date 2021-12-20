Fenerbahçe Teknik Direktörünün Görevden Alınması Sonrası Düşen Dolar Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe Taraftarları Teknik Direktör Vitor Pereira’nin görevine son verilmesi sonrası dolar’da yaşayan düşüşü sosyal medya gündemine taşıdır.

İşte o yorumlar…

Görevden alınmasıyla Dolar/TL 'yi 3 lira birden düşüren adam gibi adam..🤭

Fenerbahçe Türkiye'nin ta kendisidir..😆 pic.twitter.com/fGBJReuSlF — Alptekin YILDIZ (@yildiz_alptekin) December 20, 2021

Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın görevine son verilmesiyle dolar 14.80 TL'ye geriledi. 🤣🤣 — Grande (@grandeteriim1) December 20, 2021

Dolar düştüğü için Fenerbahçe Pereira’ya daha az ödeme yapacak. https://t.co/SUYfm1BM5T pic.twitter.com/g8GXTmyLoC — Ahmet Konanç (@ahmetkonanc) December 20, 2021

Fenerbahçe vitor pereria ile yolları ayırdıktan sonra dolar anlık : #USDT#dolar18 pic.twitter.com/m5yXHk1v7W — Sadece akın (@Sadece_Akin) December 20, 2021

Türkiye ekonomisi ile Fenerbahçe yeminle ilişkili. Vitor gitti dolar düştü. Vay awq — Senol 1907 💛💙 (@senolozturkx) December 20, 2021

Fenerbahçe Türkiye'dir diye boşuna demiyoruz Vitor u bi kovduk Dolar ve Euro bile dağıldı 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/07vleUGMAj — 🃏 𝕁 𝕆 𝕂 𝔼 ℝ 🃏 🔱 銀 🔱 (@ATAUS1907_) December 20, 2021

#USDT#gramaltın

TL'ye

Teşekkürler Cumhurbaşkanım

👉🏼 Fenerbahçe teknik direktörünü kovduktan sonra dolar 14.50 düştü pic.twitter.com/fpwT272RLw — Deli Derviş (@deli1289) December 20, 2021

#Fenerbahce nin hocası dolar kurunu bile etkiliyor biz öyle bi camiayız herkes bi kendine gelsin! — Nur çevikkol 𓅪 (@nurcevikkol) December 20, 2021

Bu Vitor gitti Dolar 14 u gördü demek ki Ali Koç da giderse Dolar 7 yi görecek #Dolar #Fenerbahce #alikoçistifa — Durmuş Önal (@durmusonal8118) December 20, 2021

Fenerbahçe şampiyon olsun dolar 3 TL'ye düşer. — Fenerin Çocukları (@fenerincocuklri) December 20, 2021

Her şampiyon olamadığı yıl Doları biraz daha yükselten Fenerbahçe Vitor Pereira'yı gönderince Dolar bir anda 4 tl düştü. Yoksa o sene bu sene mi pic.twitter.com/GbRnf3ys5p — CHIESA 🇹🇷🇮🇹 | VİTOR-MUSTAVO NEFRETİ (@BayChiesa) December 20, 2021

Fenerbahçe böyle büyük camia işte. Hocayı yolladık dolar 15’e düştü. Ali Koç da giderse 12 olur. Saadetin Saran gelirse 10 TL’yi görür. İlk şampiyonlukta 7’nin altını görürüz. — Mehmet Kuru (@kuru83) December 20, 2021

KOVULDU ÜLKEYE HUZUR GELDİ DOLAR BİLE DÜŞMEYE BAŞLADI. LANETLİ ADAM ÜLKENİN BİLE HUZURUNU BOZDU.#Fenerbahce #fener #fenerbahçe pic.twitter.com/kEHfqpEJmz — Serkan BİRCAN (@srknbrcn35) December 20, 2021

Her şey Fenerbahçe’nin Victor Pereira ile yollarını ayırmasıyla başladı. Teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler Bozkurt Yeleli Victor Pereira! 🇹🇷 #dolar — Fatih 📚 (@fthbkts1) December 20, 2021