Fenerbahçe Teknik Direktörünün Görevden Alınması Sonrası Düşen Dolar Sosyal Medyayı Salladı

Yazan:
Alaturka Online
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Fenerbahçe Teknik Direktörünün Görevden Alınması Sonrası Düşen Dolar Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe Teknik Direktörünün Görevden Alınması Sonrası Düşen Dolar Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe Taraftarları Teknik Direktör Vitor Pereira’nin görevine son verilmesi sonrası dolar’da yaşayan düşüşü sosyal medya gündemine taşıdır.

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