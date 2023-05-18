Fenerbahçe-Trabzonspor maçı (CANLI TAKİP) FB TS canlı anlatım ve canlı skor takibi

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de kozlarını paylaşıyor. Lider Galatasaray’ın kazanmasıyla 8 puan geriye düşen Jorge Jesus’lu Kanarya’nın evinde kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor. 5 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü maçında son veren Fırtına ise zorlu deplasmanda seri peşinde. Fırtına, Nenad Bjelica yönetiminde ilk derbi zaferini kazanmayı amaçlıyor.

MAÇ BAŞLADI!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan Fenerbahçe – Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Abdulkadir Bitigen’in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11’ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok

Jorge Jesus: Kazanalım, önümüze bakalım

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrasında zirvenin iyice uzağına düşen Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları, mucizelere kaldı. Sarı-Lacivertliler, şansını şampiyonluk ihtimalini sürdürebilmek adına bu akşam Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon büyük maçlarda tek bir kez bile kazanamayan Kanarya’nın hocası Jorge Jesus ise Karadeniz ekibi karşısında mutlak galibiyet istiyor. Trabzonspor maçına tüm Sarı-Lacivertli futbolseverleri davet eden tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Takım olarak sezon içinde büyük şanssızlıklar yaşadık.”

‘Geldiğimiz nokta ortada’

“Ancak gerek Avrupa Ligi gerekse Türkiye Kupası’nda geldiğimiz noktalar ortada. Bu zorlu yolculuğumuzda bize sonuna kadar destek veren 12. Adam’ı Trabzonspor maçında da tribünde görmek istiyoruz. Sahaya yansıtacağımız kazanma azmi ve gücümüzle bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Kısaca kazanalım, önümüze bakalım.”

Enner Valencia’nın rekor maçı

28 lig maçında 27 kez rakip fileleri havalandıran Enner Valencia, Trabzonspor karşısında tarih yazmak için sahada olacak. Sezon genelinde takımının skor yükünü büyük oranda sırtlayan Ekvadorlu santrfor, karşılaşmada bir gol atmayı başarırsa Alex de Souza’ya ait “En fazla gol atan yabancı” unvanına ortak olacak. Valencia, Trabzonspor kalesine 2 gol birden bırakırsa, Alex’i geride bırakıp, 29 golle yeni rekorun sahibi olacak. Bu arada Valencia, sezonu 33 golle tamamlarsa Aykut Kocaman ve Tanju Çolak’ı geride bırakıp, Kanarya’da ligde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başaracak.

Oosterwolde formayı istiyor

Ara transferin son günlerinde sol beke çare olması için Parma’dan bonservisine 6 milyon Euro ödenerek alınan Oosterwalde, Trabzonspor maçı ile birlikte Jorge Jesus’tan forma bekliyor. Süper Lig’de 3 maçta 84, Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta 90 dakika süre alan Hollandalı oyuncu, uzun süre hastalık nedeniyle takımdan uzak kalmış, düzeldikten sonra ise bulduğu forma şansını değerlendirememişti.

Ligde 100. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe’nin ligdeki 129 golüne, Bordo Mavililer 102 golle karşılık verdi.

Evinde geçit yok

Süper Lig’de sahasında Trabzonspor’a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1’lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Kanarya, Bordo Mavililer’e karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

Fener’de 4 oyuncu yok

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Sınırda ordu var

Sarı-Lacivertliler’de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertli takımda Samet Akaydin, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri halinde Antalyaspor maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

Nenad Bjelica, ilk derbisine çıkacak

Nenad Bjelica, ilk derbisine Fenerbahçe deplasmanında çıkacak. Ankaragücü galibiyetiyle siftah yapan 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, dış sahadaki kötü gidişata artık son vermek istiyor. Bordo-Mavililer, ligde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybederken, oyuncular bu sezonun genelinde özellikle deplasmanda mental anlamda kırılmalar yaşadı. Bjelica da öğrencileriyle yaptığı son toplantıda bu duruma vurgu yaptı. “11’e 11 maçı götürmek önemli” diyen başarılı çalıştırıcının, “Biz değil, rakibimiz baskı altında. Öne geçersek, atmosfer tersine dönebilir. Dolayısıyla rahat olun, rahat oynayın. Plana sadık kalacağız, onlardan çok mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size güveniyorum. Galip geleceğimize inancım tam” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Planı belirledi

1 haftadır takımı yoğun tempoda çalıştıran ve bazı günler çift idman koyan Bjelica, Fenerbahçe savunmasının arkada verdiği boşlukları iyi değerlendirmek, orta alanda da rakibi baskı altına almak istiyor. Hırvat hoca, duran top ve yan toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptırdı.

Trabzonspor’da 3 önemli eksik

Bordo-Mavili takımda 3 yıldız derbide forma giyemeyecek. Bakasetas kart cezası, Denswil ve Dorukhan ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Siopis ve Trezeguet ise takıma döndü. İki futbolcu da ilk 11’de görev almaya hazır. Teknik direktör Nenad Bjelica’nın elinde bu kez daha geniş bir kadro var. Hırvat hocanın kulübeden hamle yapabilme şansı da geçtiğimiz maçlara göre yüksek.

25 yıllık büyük hasret

Süper Lig’de en son 1997’de Fenerbahçe deplasmanında galip gelen Trabzonspor, sonrasında çıktığı 25 dış saha mücadelesini kazanamadı. Bordo-Mavililer, 16 Haziran 2020’de Türkiye Kupası Yarı Final maçında Kadıköy’de galip gelmesine rağmen ligde büyük bir hasret var. Fırtına, bu akşam kazanarak, 25 senelik seriyi bozmak istiyor. Öte yandan Karadeniz ekibi, lig tarihinde sadece 1990-91 sezonunda Fenerbahçe’yi hem iç saha hem de deplasmanda yenebilmişti.

İdmandan sonra yola çıktılar

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı son taktik idmanın ardından İstanbul’a gitti. Nenad Bjelica, hafif tempolu antrenmanda hafta boyunca yapılan çalışmaların ve rakiple ilgili uyarılarının üstünden geçti. Bordo Mavililer, öğleden sonra özel bir uçuşla İstanbul’un yolunu tutarken, akşam saatlerinde konaklayacağı otelde kampa girdi.

Kart sınırında 5 oyuncu var

Trabzonspor’da 5 oyuncu sınırda bulunuyor. Uğurcan, Eren Elmalı, Siopis, Bartra ve Umut Bozok Kadıköy’deki derbide kart görmeleri durumunda, sonraki hafta oynanacak Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek. Konyaspor mücadelesinde direkt kırmızı kart görüp, 2 maç ceza alan Bakasetas ise Akyazı’daki Karagümrük karşılaşmasında takıma dönecek.

Oyun sistemi yine değişiyor

Sivasspor, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında sürpriz kadrolarla sahaya çıkan Nenad Bjelica, son karşılaşmada sistemi de değiştirmiş vesavunmada 3 stoper oynatıp, hücumda çift forvetle başlamıştı. Hırvat teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında ise 4-3-3 dizilişini kullanmayı düşünüyor. Savunmada Eren-Bartra-Hüseyin-Larsen dörtlüsünün oynaması beklenirken, orta saha vekanatlarda büyük rekabet var.