64.8 F
Los Angeles
11 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporFenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL, (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,504BeğenenlerBeğen
16,177TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States