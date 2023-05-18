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18 Mayıs 2023
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Fenerbahçe – Trabzonspor maçı iddaa oranları

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Son 3 maçında 2 kez puan kaybeden Fenerbahçe, son 2 maçını firesiz atlatan Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü (1 maçı eksik) ve Kadıköy’de konuk edeceği Trabzonspor’u da yenemezse 20 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk yarışına havlu atacak. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique sakat; İrfan Can Kahveci cezalı. Kalede İrfan Can Eğribayat, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, stoperde “Samet & Szalai” ortaklığı, sol bekte Luan Peres izleyeceğiz. Orta alandaki 2 forma için birçok alternatif mevcut… Kulübe yakın kaynaklar “İsmail Yüksek & Miha Zajc” ikilisinin ilk 11’de başlama ihtimali üzerinde duruyor. Hücumda Enner Valencia ve Michy Batshuayi olacak. Bir kanatta Arda Güler, diğerinde Diego Rossi forma giyecek.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI

Ankaragücü’nü 2-0 yenip Nenad Bjelica yönetimindeki ilk galibiyetini alan Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas cezalı. Bordo mavili ekipte Stefano Denswil sakatlığı nedeniyle, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı ise fiziksel olarak hazır olmadıkları için deplasman kafilesinde kendilerine yer bulamadı. Gole en yakın isim son lig maçında olduğu gibi yine Umut Bozok olacak. Orta alanda “Doğucan Haspolat & Marek Hamsik” ikilisine büyük iş düşecek. Abdülkadir Ömür hücuma destek verecek. Kanatlarda Trezeguet ve Edin Vişça’yı izleyeceğiz. Beklerde Jens Stryger Larsen (sağ) ve Eren Elmalı (sol) forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

– Fenerbahçe’nin ligdeki son 9 resmi maçının tamamında “karşılıklı gol” izledik.

– Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın tamamını kaybetti!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih “Fenerbahçe kazanır” oldu! %42’lik kesim şampiyonluk umudunu devam ettirmek için kazanmak zorunda olan sarı-lacivertli ekibe güveniyor… %18’lik kesim ise “2.5 ÜST” tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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