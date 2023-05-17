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17 Mayıs 2023
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB TS muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray’ın kazanmasıyla 8 puan geriye düşen Jorge Jesus’lu Kanarya’nın evinde kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor. 5 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü maçında son veren Fırtına ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Fırtına, Nenad Bjelica yönetiminde ilk derbi zaferini kazanmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok

Alaturka Online
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