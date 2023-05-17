Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB TS muhtemel 11’ler)

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray’ın kazanmasıyla 8 puan geriye düşen Jorge Jesus’lu Kanarya’nın evinde kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor. 5 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü maçında son veren Fırtına ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Fırtına, Nenad Bjelica yönetiminde ilk derbi zaferini kazanmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler:
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok