Fenerbahçe – Trabzonspor maçı öncesi Jorge Jesus: Biz asla pes etmeyeceğiz

Süper Lig’in 34. haftasında dev maçta Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un güçlü ve iyi bir takım olduğunu belirten Portekizli teknik adam, “Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Bu sezon lider Galatasaray’ın çok arkasında kaldılar. Bu da bu sene ligin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Rakimiz hala çok güçlü ve iyi bir takım. Zor bir maç olacak. Biz matematiksel olarak şansımız olduğu müddetçe sonuna kadar dayanacağız” dedi.

İki kupayı da kazanmak adına pes etmeyeceklerini belirten Jorge Jesus, “Matematiksel olarak şansımız devam ettiği müddetçe, imkanımız olduğu müddetçe biz sonuna kadar inanmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz, sorumluluğumuz bu. Hedefimiz iki kupayı da kazanmak. Biz, buna hala inanıyoruz. Biz asla pes etmeyeceğiz. Puansal olarak, matematiksel olarak imkanımız olduğu müddetçe sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un yeni teknik adam ve oyun tercihiyle ilişkin soruya ise tecrübeli çalıştırıcı, “”Rakibimizin hangi sistemle oynayacağının bir önemi yok çünkü harika oyuncuları olan bir takım. Son maçta oynadıkları şekilde oynayacaklarını düşünüyoruz. Son şampiyon takım. Bu sene şampiyon yarışında yok. Bunun sebebi belirttiğim gibi bu sezonun çok daha zor, çekişmeli bir lig olması. Trabzonspor, güçlü bir takım olmaya devam ediyor tabii ki” şeklinde cevap verdi.