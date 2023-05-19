Fenerbahçe – Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı beklenen o an…

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin zirve takibi adına önem taşıyan mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen ve ekibini, zorlayacak çok fazla pozisyon yaşanmadı. Fakat karşılaşma 1-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile giderken yaşan pozisyon, Trabzonsporlu oyuncuların itirazlarına konu olmuştu.
SERİ 26 MAÇA ÇIKTI
Alınan 3-1’lik galibiyetle Fenerbahçe, puanını 71’e yükseltirken, Trabzonspor ise 48 puanda kaldı. Kadıköy’de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulanan Sarı-Lacivertliler, Bordo-Mavililere karşı Süper Lig’de iç saha yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Bu süreçte Kanarya 14 galibiyet elde ederken, 12 maç berabere tamamlandı ve hiç yenilmedi. Fenerbahçe rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.
BİR İLKİ BAŞARDI
Yaşadığı sakatlıkların ardından tekrar Fenerbahçe’de forma şansı bulan Michy Batshuayi, Arda Güler’in asistinde ceza sahasında attığı golle takımının ilk golünü ağlara gönderdi. Bu sezon ligde 17. karşılaşmasında 12. golünü ağlara gönderen Batshuayi, Beşiktaş kariyeri de dahil bu kulvarda 50. sınavına (26 gol) çıktı. Trabzonspor’a karşı ligde ilk kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, son anlarda yerini Emre Mor’a bıraktı.
FENERBAHÇE’DE ARDA RESİTALİ
Fenerbahçe’nin her maç daha da parlayan yıldızı Arda Güler, Trabzonspor karşısında şov yaptı. Arda, ligde üst üste 6. kez 11’de sahaya çıktı ve ilk goldeki harika asistiyle yine tribünleri büyüledi.
LUAN PERES, 7 YIL SONRA!
Uzun süren sakatlık döneminin ardından Süper Lig’de ilk 11’deki ilk maçına 3-1 kazanılan Sivasspor maçında çıkan Luan Peres, 7 yıl sonra (Brezilya’da 20 Şubat 2016’da Portuguesa formasıyla Bragantino’ya) ilk kez gol attı. 28 yaşındaki savunmacı, 58. dakikada Zajc’ın asistinde Fenerbahçe formasıyla toplamda 16. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli stoper, “7 aylık bir sakatlıktan çıktım. Üst üste oynadığım dördüncü maç. Gol attığım için çok mutluyum. Eşim hamile, bu golü ona armağan ettim” dedi.
VALENCIA, ALEX’İ YAKALADI
Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Enner Valencia, Süper Lig’de 4 maç sonra gol orucunu bozdu. 71. dakikada Ferdi’nin pasında Valencia, krallık yarışında zirvede olduğu ligde 28. golünü atarak, Alex De Souza’yı yakaladı ve Fenerbahçe formasıyla bir sezonda ligde en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu. Toplamda 44. resmi maçında 32. golünü atan Ekvadorlu yıldız, bu açıdan da Kanarya tarihinde Aykut Kocaman (1994-1995 43 maçta, 32 gol) ve Tanju Çolak’ı (1992-1993 32 maç, 32 gol) yakaladı.
EREN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Derbi öncesi Trabzonspor’da 5 isim ceza sınırındaydı: Uğurcan, Bartra, Eren, Siopis ve Umut Bozok. Bu oyunculardan sadece Eren Elmalı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bjelica’nın stoperde kullandığı Eren, pazartesi günü Akyazı’daki Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle İstanbul’a götürülmeyen Denswil’in ise bu maça yetişmesi bekleniyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fenerbahçe – Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe – Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonları…
45+1. DAKİKADA JENS STRYGER LARSEN’İN FERDİ KADIOĞLU’NA FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Deniz Çoban: Yani şimdi tek başına buna da sarı kart demem ama Ferdi, çok haklı isyanında. O kanattan topu alıp çıkacağı zaman… Hızlı da bir oyuncu, onu da biliyor.
Bülent Yıldırım: Ve üçüncü kez de faulü yedi.
Deniz Çoban: Evet, artık kart görmesi lazım.
Deniz Çoban: Bizim tecrübe ettiğimiz Fenerbahçe – Trabzonspor maçlarından bir tanesi değildi bu. Çok bulunduk Fenerbahçe – Trabzonspor maçlarında, beraber de bulunduk.
Deniz Çoban: Çok değişik atmosfer, seyirci, kulübe…
Deniz Çoban: Oyuncuların agresiflikleri…
Deniz Çoban: Skorun, o anki lig sıralamasının getirdiği zorluklar falan…
Deniz Çoban: Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bu kadar rahat bir maçı belki de son dönemde ilk defa izliyoruz. Bu, hakem ekibinin işini fazlasıyla kolaylaştıran bir unsurdu. Hakemler de zannediyorum bu rahatlığa ayak uydurdular. Normal şartlarda konsantre başlarsınız, eşleşmeleri çözmeye çalışırsınız, yardımcıdan geri bildirim alırsınız, dördüncü hakemden alırsınız, hangi kişilerin eşleştiğini, faul sayılarını falan biz de kendi aramızda konuşuyorduk. Öyle değil mi?
Bülent Yıldırım: Elbette.
Deniz Çoban: Şimdi burada görülüyor oyuncular gayet iyi niyetli, birbirlerine karşı saygısız değiller, hakeme karşı saygısız değiller, kulübelerin sahaya bir baskısı yok, seyircilerin yok… Abdülkadir de ayak uydurdu diye düşünüyorum. Yoksa Abdülkadir seviyesinde bir hakem bunu çözer bu dakikaya kadar ki devre bitiyor hala çözemedi.
Deniz Çoban: Sarı kart.
Bülent Yıldırım: Bir öncekine zaten, ‘Sarı kart, genel uyarıya kabul’ demiştiniz. En azından bu aşamada oyun kurallarını sürekli ihlalden… Faulün kendisinden değil ancak oyun kurallarını sürekli ihlalden… Ferdi’nin beden diliyle şikayette bulunduğu gibi bunu hissedip müsabakanın hakeminin kart göstermesini daha doğru bulduğunuzu ifade ettiniz.
Seçim Demirel: Sadece bu faule bakarak tabii ki bir sarı kart düşünemeyiz. Bu, sadece bir faul. Sarı kartı gerektiren herhangi bir ihlal yok ama üst üste yapıldığı için mutlaka bir sarı kart verilmesi gerekiyordu. Ferdi’nin de hakeme karşı işte 1-2-3 oldu artık ver sarı kartı gibi bir serzenişi var ama bu sarı kartı gerektiren bir reaksiyon değil. Sınırlar içerisinde kabul görebilecek bir hareket.
Bülent Yıldırım: İlk yarıda en azından bu noktada biraz önce olmasa bile ben de Trio ekibiyle aynı fikirdeyim. Üst üste faulden dolayı Larsen’in burada sarı kart görmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
54. DAKİKADA UMUT BOZOK’UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Bu tarz pozisyonlarda neye bakıyoruz? Yapılan hareket rakibinin bir sonraki hareketini kısıtlıyor mu, kısıtlamıyor mu? Ona bakıyoruz. Etkili bir tutma var mı, çekme var mı, itme var mı? Ben, bu pozisyona baktığımda etkili bir tutma ya da çekme göremiyorum. Çünkü beklenti o yönde. O yüzden de devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
Seçim Demirel: Şimdi burada bir tutması var ama sadece elini koyuyor. Her elini koyma ya da her tutma faulü gerektirmiyor zaten. Bunun faul olabilmesi için eliyle itmesi, formasından tutup çekmesi lazım. Rakibin hareketini kısıtlayan bir müdahale göremiyorum. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Risk aldığı kesin ama oyuncu, o eli hissettiği anda kendini yere bırakıyor. Çok kolay bırakıyor. Penaltıyı düşünmem ben.
Bülent Yıldırım: Benim gördüğüm de aynısı. Samet, risk alıyor. Koldan tutuyor, tuttuğu anda gitme şansı varken… Umut’un sağ ayağına bakın. Kramponu bükecek ve göstermek için de öne doğru bırakacak. Sonunda da itiraz edecek. Ben de etkili bir itme, çekme, ihlal görmüyorum. Hakemin yorumunun doğru olduğu fikrindeyim.
63. DAKİKADA MARC BARTRA’NIN ENNER VALENCIA’YA MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Topsuz alanda yapılan bir müdahale. Trabzonsporlu oyuncunun gözü topta zaten. Rakibini görüyor, onu gözetiyor ve elini rakibine doğru götürüyor fotoğrafı yok bu pozisyonda. Arkadan bir oyuncunun geldiğinin bence farkında ve sadece eliyle belki mesafe koymak istiyor ya da işte onun geçmesini engellemeye çalışıyor diyebilirim en fazla. Elini koymaya çalışırken Valencia, eğilerek geldiği için el, kazara yüze temas ediyor. O yüzden burada ihlal ya da sarı kartı doğru bulmazdım ki sanırım oyun da devam etti.
Deniz Çoban: Peki, sarı kartlık bir ihlal yapmış olsaydı Trabzonsporlu oyuncu bunu hakem görebilir miydi?
Seçim Demirel: Topsuz alanda olduğu için göremezdi muhtemelen.
Deniz Çoban: Topsuz alan ve daha yakınında olan topla oynayan oyuncuya baktığı için onu muhtemelen göremeyecekti.
Deniz Çoban: Ben de Seçim Hocam gibi düşünüyorum. Bir çarpışma yani istemsiz bir çarpışma. Eliyle oyuncunun yüzü buluşuyor ama ne bir ihlalden ne de bir sarı karttan söz edebiliriz.
Bülent Yıldırım: Şurada eğilmiş bir şekilde Valencia, arkadan gelip girince… Elin dağıldığını gördünüz değil mi? Kazara ele temaslarda top çarpınca el dağılır ya… Bartra, onun orada olduğunu biliyor olsaydı katı tutardı. Bu tamamen kazara bir çarpışma. Hakemi de kutluyorum. Bence gördü. Geniş açıdan bakıyordu. Doğru süzmüş bunu. Normalde bu tarz pozisyonların 10 tanesinden 9 tanesi sarı kartlık çıkar. Ancak bu temas, kazara görünüyor.
78. DAKİKADA TRABZONSPOR LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Evet, yorumum hakemle aynı. Çünkü topla oynamak isterken rakibine yaptığı müdahale, rakibinin hareketlerini kısıtlıyor. Topa gitmesini engelliyor. Bu temas, penaltıyı gerektiren bir temastı. Hakem de doğru yorumladı.
Bülent Yıldırım: Kart gerekir mi hocam?
Seçim Demirel: Dikkatsiz bir hareket, kart gerekmez.
Deniz Çoban: Evet, açık penaltı. Abdülkadir’in kendisi veriyor penaltıyı. VAR’a bırakmıyor işi. Açık, net, tartışmasız penaltı.
Bülent Yıldırım: Topa uzanma gayretiyle yapsanız dahi hem sol ayağıyla rakibinizi bozuyorsunuz hem de darbede bulunuyorsunuz. Açık, net, tartışmasız, hakem tarafından da doğru yer ve açıda verilmiş, şüphe götürmeyecek bir penaltı olduğunu düşünüyorum.
80. DAKİKADA TREZEGUET’NİN PENALTI ATIŞINDA HERHANGİ BİR İHLAL VAR MI?
Deniz Çoban: Burada duralım. Şimdi bütün oyun kuralı değişikliklerinde hücum futboluna, gole prim veren değişiklikler yapılır. Kalecinin çizgi üzerinde kalması, öne çıkmaması… Gole prim verilmek için değiştirilmiş kurallardır. Penaltı da bir şekil şartı var. Der ki: Penaltı vuruşu yapılana kadar kaleci; iki ayağıyla veya bir ayağının bir kısmıyla çizgide ya da çizginin üzerinde, iki direk arasında, yüzü vuruş yapacak oyuncuya dönük… Hani geçenlerde bir kulüp başkanı açıklama yapmıştı. ‘Ben, iletişim kuramadım ki iletişim kurabilseydim kaleciye penaltı atışı yapılırken kaleyi boşalt’ diyecektim şeklinde bir ifade kullandı. Kuralı bilmediğinden… Eğer kaleci, iki direk arasında değilse o penaltı atılamaz zaten. Bir şekil şartı da kalecinin çizginin üzerinde olması gerektiği yönünde. Geride durmasının nasıl bir olumsuzluğu olabilir? Kaleci geriden hız alarak öne gelince daha atik davranabilir, köşelere daha çabuk uzanabilir. Avantaj sağlar. O yüzden bu vuruş yapılana kadar İrfan Can’ın çizgi üzerinde durması gerekir. Abdülkadir, penaltı vuruşuna izin verdiğinde de burada değildi.
Bülent Yıldırım: Tam vuruş anında…
Bülent Yıldırım: Gördüğünüz gibi sol ayağı çizgide.
Bülent Yıldırım: Şeklen burada Video Hakem’in müdahil olabileceği bir şey yok.
Deniz Çoban: Evet, Video Hakem’lik bir iş değil.
Bülent Yıldırım: Prosedürel olarak Deniz’in ifade ettiği gibi vuruş öncesindeki şekil şartlarından bir tanesi, bir şekilde kale çizgisinin üzerinde olmak zorunda. Sadece vuruş esnası değil öncesinde de haksız kazançlar ve kayıplar olmasın diye koyulmuş bir şey.
Deniz Çoban: ‘Savunan takımın kalecisi, topun vurulduğu ana kadar…’ diyor. Vurulduğu anda gelip çizgide olması yetmiyor.
Bülent Yıldırım: Yetmiyor.
Deniz Çoban: ‘Topun vurulduğu ana kadar yüzü vuruş yapacak oyuncuya dönük olacak şekilde kale çizgisinde yer almalı ve kale direklerine, üst direğe ya da ağlara dokunmamalıdır’
Bülent Yıldırım: Şu şekil şartı oluşmadan vuruşa izin vermemek doğrudur.
Deniz Çoban: ‘Bütün oyuncular, bu kurala uygun şekilde pozisyon aldıktan sonra hakem, penaltı vuruşunun kullanılması için işaretini verir’
Seçim Demirel: O zaman Abdülkadir’in ne yapması gerekiyor? Kaleciyi geride gördüğünde ikaz ederek çizgiye gelmesini söylemesi gerekiyor.
Bülent Yıldırım: İçerdeki grupta belki 20 oyuncuyla ilgilenirken bu görev kimindir hocam? Yardımcı hakemindir. Yardımcı hakemin de bu enformasyonu doğru vermesi lazım. Şu enteresan ki bu sezon bunu ben ilk defa gördüm. Siz gördünüz mü?
Deniz Çoban: Yok.
Bülent Yıldırım: Bu hakemler için de ilk olmuştur. Demek ki sadece vuruş anı değil, öncesinde de bu şekil şartına kural 14’teki penaltı vuruşundaki şekil şartına dikkat etmek gerekir.