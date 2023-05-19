Fenerbahçe – Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı beklenen o an…

Deniz Çoban: Yani şimdi tek başına buna da sarı kart demem ama Ferdi, çok haklı isyanında. O kanattan topu alıp çıkacağı zaman… Hızlı da bir oyuncu, onu da biliyor.

Bülent Yıldırım: Ve üçüncü kez de faulü yedi.

Deniz Çoban: Evet, artık kart görmesi lazım.