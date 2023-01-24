Fenerbahçe, transfer için anlaşma sağladı! Kasımpaşa maçına yetiştirilecek

Fenerbahçe , Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray ‘ın arkasındaki zirve yarışını sürdürüyor. Son olarak deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertlilere bir müjde de transferde geldi.

SZALAI’DEN SÜPER ASİST

Sol kanada bir bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin sol stoperi, bu sezon takımının tüm resmi maçlarında süre aldı. Jorge Jesus’un vazgeçilmezi olan Attila Szalai, zaman zaman yorgunluğun etkileriyle kötü performanslar sergiledi.

Dün yine ilk 11’deki yerini alan 25 yaşındaki stoper, maçın bazı bölümlerinde Ümraniye’nin hücumcuları karşısında sıkıntı yaşadı. Ancak dakikalar 73’ü gösterdiğinde Szalai kalitesini konuşturdu. Yıldız futbolcu, Michy Batshuayi’ye uzun mesafeden milimetrik bir pas atarak harika bir asist yaptı. Macar oyuncu, maçtan sonra verdiği demeçte, “İlk yarı iyi fırsatlar bulduk ama atamadık. Geliştirmemiz gereken noktalar var ama önemli olan kazanmaktı” dedi.

‘BRUMA FUTBOLU BIRAKMALI’

Fenerbahçe’nin hafta içerisinde PSV’den 4 milyon 250 bin Euro’ya bonservisini aldığı Bruma için Hollanda’dan sert bir eleştiri geldi.

PSV’nin efsanelerinden Van de Kerkhof, katıldığı bir podcast yayınında, “Bu hafta aldığım en güzel haber, o çocuğun (Bruma) satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV’nin bu yüz yıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma, futbolu bırakmalı” ifadelerini kullandı.

Bu arada Rizespor maçında kadroya alınan Portekizli oyuncu, dünkü karşılaşmada dışarıda bırakıldı.

SAMATTA PİYANGOSU

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Ally Samatta’nın bonservisini zorunlu olarak 6 milyon Euro’ya almış ardından oyuncuyu Antwerp’e kiralamıştı. Tanzanyalı forvet bu sezon ise Genk’e kiralanmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, burada da bekleneni veremedi. Buna rağmen Samatta’ya talip çıktı. Mısır ekibi Al-Ahly’nin 30 yaşındaki forvetin durumunu araştırdığı öğrenildi. Samatta’ya teklif gelmesi halinde, Genk’in kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş teklifi yetersiz buldu

İlk olarak Beşiktaş ‘tan Jackson Muleka’yı transfer etmek isteyen Al-Ahly’nin yapmış olduğu teklif Siyah-Beyazlılar tarafından yetersiz bulununca reddedilmişti. Forvet bölgesine bir oyuncu almak isteyen Mısır ekibinin radarına bu kez de Samatta girdi.

Jesus’un planlarında yok

Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezonda oldukça yetersiz bir performans gösteren Tanzanyalı forvet, 33 maçta sadece 6 gol atabilmişti. Jesus’un planlarına dahil etmediği Samatta’yı Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla Genk’e kiralamıştı. İlerleyen günlerde Samatta için Fenerbahçe’ye resmi teklif yapılması bekleniyor.

EZELİ RAKİPLERİN MERTCAN AYHAN YARIŞI

Schalke’nin U-17 takımında oynayan 16 yaşındaki Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Avrupa’nın önemli takımlarından Roma’nın radarına girmeyi başardı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan’ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

16 yaşındaki oyuncu için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devrede olduğu öğrenildi. Ayhan’ın sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek.

OOSTERWOLDE İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, ısrarla istediği Hollandalı sol bekin transferini bitirmeye çok yakın. Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme için el sıkışıldı. Parma’yla kıran kırana süren pazarlıklarda da sona gelindi. İtalyan basınına göre bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlanıyor.

Jorge Jesus, sezon başında savunmanın soluna transfer edilen Ezgjan Alioski’nin performansından memnun kalmadı. Bu bölgede Ferdi ve Lincoln daha fazla kullanıldı. Portekizli hoca, yaptığı son açıklamada sol bek istediğini net bir şekilde söylemişti. Yönetim, uzun süredir Jayden Oosterwolde’yi kadroya katmak için mesai harcıyordu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki yıldızla her konuda el sıkıştı. Hollandalı oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile 2027’ye kadar (4.5 yıllık) sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Parma ikna oldu

Asıl sıkıntı, kapıyı 10 milyon Euro’dan açan Parma ile orta yolu bulmaktı. Kıran kırana geçen pazarlıklarda taraflar artık anlaşmaya yakın. İtalyan ekibinin son olarak 6.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro’ya kadar indiği kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin en çok bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro’ya çıktığı, Parma’nın bu teklife ‘evet’ demeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan medyasına göre bu transfer artık bitmek üzere.

Zanimacchia’yı alacaklar

Öyle ki Parma, buradan gelecek parayla kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı. İtalya’nın Sarı-Lacivertliler’i, bonservisi Juventus’ta bulunan ancak kiralık olarak Cremonense’de forma giyen hücum oyuncusu Luca Zanimacchia’ ya imza attırmak için görüşmelere başladı. Fenerbahçe Yonetimi, Jayden Oosterwolde transferini bu hafta bitirmek ve genç futbolcunun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olmasını sağlamak istiyor.