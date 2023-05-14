Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Menajeri ile el sıkışıldı

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Dikkat çekici bir ismin transferi konusunda önemli aşama kaydeden Sarı-Lacivertliler, kadrosunda yer alan ve birçok takımın ilgisini çeken yıldızları için de yol haritasını hazırlıyor.

İSPANYOLLAR CRESPO’YU İSTİYOR

Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril’den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus’un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo’ya İspanya’dan talipler olduğu öğrenildi.

LaLiga’da Vedat Muriç’in formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid’in, kontratı 2024’te bitecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Kanarya’nın kapısını çalacakları öğrenildi. Crespo için Fener’in yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.

‘BRUMA GERİ DÖNECEK’

Sezon başında PSV’den şartlı satın alma opsiyonuyla alınan ve yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe’de doğru dürüst forma giyemeden ara transfer döneminde Braga’ya kiralanan Bruma’nın bonservisi de alınmıştı. Portekiz ekibinde adeta küllerinden doğan Bruma, burada 13 lig karşılaşmasında forma giyerken, 3 gol ve 4 asistle takımına harika bir katkı sağlamıştı.

Braga’nın 28 yaşındaki kanat oyuncusunu, satın alma opsiyonuna sahip olduğu için almak istediği haberlerine ise menajeri Catio Balde cevap verdi. Balde, “Bruma’nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre sezon sonunda İstanbul’a dönmek zorunda” diye konuştu.

ALMANLARIN BERISHA PLANI

İki yıl önce Salzburg’dan transfer edilen Mergim Berisha, bir türlü Fenerbahçe’de beklenen performansı gösterememişti. Berisha, sezon başında ülkesi Almanya’da Bundesliga’da mücadele eden Augsburg’a 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Burada şu ana kadar beklentilerin çok üzerinde bir grafik çizen Berisha, attığı gollerle takımının ligde kalma mücadelesinde başrolü oynamayı başarmıştı.

Kırmızı-Beyazlılar’ın, tecrübeli forvetin satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçtiği öğrenildi. Kicker Dergisi’nin haberine göre Almanlar, Berisha’nın tapusunu aldıktan sonra onu 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle başka bir kulübe satmanın planlarını yapıyor.

LIVAKOVIC BİTİYOR!

Gelecek sezon için hem kaleye bir yabancı alarak rekabeti artırmak hem de Altay’ın olası bir ayrılığına karşı hazırlıklı olmak isteyen Fenerbahçe, düğmeye bastı. Kanarya, son Dünya Kupası’nda harikalar yaratan Dominik Livakovic’in menajeriyle el sıkıştı.

Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de flaş gelişmeler yaşanıyor… İddiaya göre Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz 2022 Dünya Kupası’nda harikalar yaratan Hırvatistan’ın kalecisi Dominik Livakovic’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da görüşme yaptılar

Ülkesinin en önemli takımlarından Dinamo Zagreb’de forma giyen ve sözleşmesi 2024’te bitecek olan Livakovic’in menajeriyle Kanarya’nın yaklaşık 3-4 hafta önce İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Zagreb’de senelik 750 bin Euro kazanan 28 yaşındaki file bekçisi ile 1 milyon Euro üzerinden el sıkışıldığı bilgisine ulaşıldı.

Inter uzun süredir istiyor

Dünya Kupası’nın ardından Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin de radarına giren tecrübeli eldivenin kontratındaki serbest kalma bedelinin 9 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Fener’in, sözleşmesini 2027’ye kadar uzattığı Altay Bayındır’a Inter başta olmak üzere birçok devin ilgisinin olduğu biliniyor. Göztepe’den İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini alması an meselesi olan Kanarya’nın, hem kaleye bir yabancı dahil ederek rekabeti artırmak hem de Altay’ın gitme ihtimaline karşı Livakovic’te mutlu sona ulaşmayı hedeflediği öğrenildi.