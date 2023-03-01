Fenerbahçe transferde gaza bastı! 2 Hırvat yıldız için harekete geçildi

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe puan sıralamasında ezeli rakibi Galatasaray’ın arkasında kaldı. Jorge Jesus ve öğrencileri ligin sonuna kadar şampiyonluk için savaşacaklarını söylerken, yönetim de Portekizli teknik adamın istediği takviyeleri takıma kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe’de özellikle hücum oyuncularının etkin bir rol oynaması Jorge Jesus’un bizzat isteği. Portekizli teknik adam çeşitli pozisyonlarda oynayabileceği isimler üzerine yoğunlaştı. Enner Valencia ve Batshuayi ya da Joshua King sahadayken onları ceza sahası içinde besleyecek futbolculara ihtiyaç duyulduğu yönünde hem teknik heyet hem de yönetim fikir birliğine vardı.

ARA TRANSFERDE 13.9 MİLYON EURO HARCANDI

İç transferde Valencia’yı kadroda tutmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç ve ekibi dış transferde de son sürat çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar devre arası transfer döneminde 6 milyon Euro’ya Parma’dan Jayden Oosterwolde, 3.7 milyon Euro’ya Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ve bedelsiz olarak Barcelona’dan Emre Demir’i renklerine bağlayan Kanarya bir de sezon başında kiraladığı Bruma’nın bonservisini PSV’den 4.25 milyon Euro karşılığında aldı. Bruma, Braga’ya, Emre de Samsunspor’a kiralandı.

A TAKIMLA İDMANA ÇIKTI

Fenerbahçe, akademiye denemek için 6 Gambiyalı oyuncu davet etmişti. Sarı-Lacivertliler, orta sahada görev yapan Cherno Alagie Jobe (2005) ve forvet oyuncusu Cherno Saho’yla sözleşme imzalamıştı. Jobe, sergilediği performansla dikkat çekti. Akademi hocalarının tavsiyesiyle Jorge Jesus, 18 yaşındaki futbolcuyu A takım idmanına aldı. Cherno Jobe’nin antrenmanda Jesus’u etkilemek için elinden geleni yaptığı öğrenildi. Genç oyuncunun zaman zaman Atakımla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

FERDİ KADIOĞLU’NA BİR TALİP DAHA

Ferdi Kadıoğlu, son iki sezondur performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekti. Daha önce Borussia Dortmund’un istediği milli futbolcuya bir talip daha çıktı.

Ferdi, 2018’de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe’de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milli yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı, kariyeri tam anlamıyla değişti. 23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A Milli Takım’a kadar yükseldi. Ferdi’nin bu formu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Bu sezon Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Brighton, yıldız futbolcuyu radarına aldı. İngiliz ekibinin, bir süredir Milli oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.

İKİ HIRVAT İSİMDEN BİRİ

Fenerbahçe’de ‘de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler hem 1. sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor.

ANTE REBIC İÇİN ISRAR EDİYOR

Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istediği Ante Rebic için Milan’ın kapısını çaldı. Milan 29 yaşındaki Hırvat kanat-forvet için Fenerbahçe’den 8 milyon Euro talep etti. Sarı-Lacivertli yönetim bu parayı ödemek istemedi ancak satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarını sürdürüyor.

Milan’ın 8 milyon Euro’nun altına inmesi durumunda ise bonservisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Ante Rebic 42 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla 3 gole imza attı.

PASALIC İÇİN DE DEVREDE

Sarı-Lacivertliler diğer yandan Atalanta’da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Pasalic, Hırvatistan Milli Takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı.