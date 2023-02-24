Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! 3 yıldız isim radarda

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın sonrasında hata yapmamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, ligin kalan bölümünde iddiasını güçlü şekilde sürdürmek adına transferde de gaza basmış durumda.

ÖNCE SALONDA SONRA SAHADA

Fenerbahçe, yarınki Konyaspor maçının provalarına dün sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Tam kadro halinde idmana çıkan Sarı-Lacivertliler önce salonda güç ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Konyaspor mücadelesi öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

JESUS’A 1 MAÇ MEN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a 1 maç ceza verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Jesus’a 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PELKAS: HULL’DA KALMAK İSTİYORUM

Dimitris Pelkas, sezon başında Fenerbahçe’den Hull City’ye kiralanmıştı.

İngiltere’de mutlu olduğunu söyleyen Yunan orta saha oyuncusu, “Hull’da kalmak istiyorum. Yazın ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şu anda sadece önümüzdeki 3- 4 aya odaklanmak ve takımımla birlikte sezonu en iyi şekilde tamamlamayı planlıyorum. Sonra neler yaşanacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

CONTE ONAY VERİRSE LUCAS BİTİYOR

Fenerbahçe ile Lucas Moura’nın menajerlik şirketi arasında yapılan ilk görüşmelerin ardından transfere yeşil ışık yandı. Gözler, İngiliz ekibinin menaceri Antonio Conte’ye çevrildi. İtalyan hoca ayrılığa onay halinde Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki hafta bombayı patlatacağı öne sürüldü.

Taraftarlar, sabırsızlıkla transfer döneminde patlayacak son bombayı bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi, yaklaşık iki haftadır yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Hakim Ziyech konusunda büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen Chelsea’nin teknik patronu Graham Potter’ın onay vermemesi nedeniyle transfer suya düşmüştü. Son dönemdeki bir numaralı aday ise Lucas Moura oldu. Yönetim, Brezilyalı yıldızın menajeriyle yürüttüğü ilk görüşmelerin ardından beklediği müjdeli haberi aldı. Lucas Moura, Sarı-Lacivertliler’e yeşil ışık yaktı.

Ziyech gibi olmasın

Transferin gerçekleşmesi için artık tüm taraflar gözünü Tottenham Menajeri Antonio Conte’ye çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Ziyech konusunda Potter’da yaşadığı sıkıntının aynısıyla karşılaşmamayı umuyor. Conte, Lucas’ı ligde 8 maçta toplamda 90 dakika sahada tuttu, 8 mücadelede ise sağlıklı olmasına rağmen kadroya almadı. İtalyan teknik adamın elinde, Lucas’ın bölgesi olan kanatlarda kullanabileceği 6 oyuncu daha var. Bu nedenle Conte’nin, sezon sonunda zaten ayrılacak olan Sambacı’nın şu anda gitmesine onay verme ihtimali var.

4 milyon Euro iddiası

Fenerbahçe ile Lucas Moura arasındaki anlaşma şartları da netleşmeye başladı. İngiliz ve Brezilya basınında çıkan haberlerde Sambacı’ya bonuslarla birlikte senelik 4 milyon Euro’ya yakın maaş ödeneceği iddia edildi. Bu sezonun kalan bölümü için ise 2 milyon Euro’dan biraz daha az bir maaş verileceği öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler, Conte’nin onay vermesini ve ara transfer dönemindeki son bombasını önümüzdeki hafta patlatmayı umuyor.

SON İDDİA CHAMBERLAIN

İngiliz basınındaki transfer dedikoduları köşelerinde çıkan son iddiaya göre Fenerbahçe, Liverpool’da forma şansı bulamayan Alex Oxlade- Chamberlain’in durumunu araştırıyor. Hem Kırmızılar hem de 29 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmenin uzatılmaması konusunda anlaşmıştı.

Türkiye’deki transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzamasının ardından, Avrupa medyasında kulüplerimizle ilgili haberlerin sayısı daha da arttı. Son olarak İngiliz basınında transfer dedikoduları bölümünde Fenerbahçe-Chamberlain iddiaları yer almaya başladı. İngiliz yıldız bu sezon Liverpool’da iyice gözden düştü. Jürgen Klopp’un altyapıdan gelen Stefan Bajcetic’i rotasyona dahil etmesiyle birlikte Chamberlain için işler daha da zorlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hem Chamberlain hem de Liverpool, kontratın uzatılmasını düşünmüyor.

B planı olabilir

İngiliz futbolcunun sezon bitiminde ayrılığı kesin. Fenerbahçe’nin, başarılı oyuncunun durumunu araştırdığı ve teklif yapabileceği öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler eğer anlaşma sağlarsa, Chamberlain’i şimdiden bedelsiz bir şekilde kadrosuna katabilir. Transferde önceliğin verildiği Lucas Moura’da sıkıntı çıkması halinde, İngiliz yıldız Fenerbahçe için B planı olabilir.

Jesus’un istediği tarzda

Alex Oxlade-Chamberlain, 2011’de henüz 18 yaşındayken 14 milyon Euro’ya Southampton’dan Arsenal’e transfer olmuştu. İngiliz futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklenen potansiyeline ulaşamadı. Buna rağmen İngiltere Milli Takımı’nda 35 kez forma giyen Chamberlain, 2017’de 38 milyon Euro’ya Liverpool’un yolunu tuttu. Müthiş süratiyle her iki kanatta da çok etkili olan 29 yaşındaki futbolcu, Klopp’la birlikte orta sahanın merkezinde de oynamaya başladı. Chamberlain, bu özellikleriyle tam bir joker konumunda. İngiliz oyuncu, Jesus’un istediği ‘top taşıyan orta saha’ profiline de uyuyor.

SEZON SONU HAYALİ DAHOUD

Sarı-Lacivertliler’in, Dortmund’dan sezon sonu bedavaya ayrılacak olan yıldız orta saha oyuncusunu radarına aldığı öğrenildi. Ancak 6 yıldır Sarı-Siyahlılar’ın formasını giyen Dahoud’un peşinde şimdiden birçok takım var.

Fenerbahçe bir yandan şu anda kadrosunu takviye etmek için çalışırken, diğer yandan yeni sezonun hazırlıklarını da yapıyor. Sarı- Lacivertliler’in orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud’u radarına aldığı öğrenildi. Borussia Dortmund, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı. 6 yıllık Dortmund kariyerine nokta koymaya hazırlanan Dahoud için Sarı-Lacivertliler’in devrede olduğu öne sürüldü. Ancak Suriye asıllı Alman yıldızın peşindeki tek takım Fenerbahçe değil.

Napoli ve Sevilla’nın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif yapabileceği, Atletico Madrid’in de devrede olduğu belirtildi. Dahoud, bu sezon sadece 6 resim maçta forma giydi. Başarılı futbolcu, Almanya Milli Takımı’nda ise 2 kez görev yaptı.