Fenerbahçe, transferdeki hedeflerini belirledi

Fenerbahçe’de liglerin ertelenmesi sonrası takım, antrenmanlara ara verirken yönetim ise 18 Şubat’ta bitecek transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

4 GÜNLÜK İZİN

Liglerin 4-5 Mart haftasına ertelenmesinin ardından Jorge Jesus, takıma 4 günlük izin verdi. Yaşanan afet nedeniyle herkesin moral olarak kötü etkilenmesi sonrası Portekizli teknik adamın böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Jesus ve yardımcıları da bu süreci aileleriyle hasret gidermek için kullanacak. Teknik ekibin bu nedenle Portekiz’e gittiği öğrenildi. Fenerbahçe, pazartesi Samandıra’da toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

SAĞ BEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, ara transfer döneminin 10 gün uzatılmasının ardından bu yöndeki çalışmalarına hız verdi. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Onur Bulut’un Beşiktaş’la anlaşması üzerine Bünyamin Balcı için tekrar harekete geçti.

Kanat ve 8 numara takviyesi de yapmayı planlayan Fenerbahçe, transferin bitişi olan 18 Şubat’a kadar bu iki mevkiye yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor. Yabancı transferi gerçekleşmesi halinde Alioski’nin sözleşmesinin feshedilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

KANAT TAKVİYESİ İÇİN YÖNETİM İKİ İSMİ BELİRLEDİ

Yönetim, transfer döneminin 18 Şubat’a uzatılması sonrası kanat takviyesi için çalışmalara başladı. Fenerbahçe’nin hayali, Hakim Ziyech’e Çubuklu’yu giydirmek. Chelsea ile ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Alternatif isim olarak ise Karagümrük’ün yıldızı Fabio Borini’nin belirlendiği kaydedildi.

Bir yandan afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışan kulüpler, bir yandan da saha içi için hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe Yönetimi de transfer döneminin uzaması sonrası kadroya bir kanat takviyesi yapmak için girişimlere başladı. Jorge Jesus’un onayı sonrası iki isim belirlendi: Hakim Ziyech ve Fabio Borini… İki oyuncu stil olarak birbirinden çok farklı. Ancak hangisinin geleceğine göre Jesus, sistemini revize edecek. Bir numara tabii ki Ziyech… Faslı yıldız, çok istediği PSG transferi Chelsea’nin yanlış evrak göndermesi nedeniyle iptal olunca fazlasıyla sinirlendi. İngiliz ekibinin menajer Graham Potter, oyuncusunu bırakmak istemiyor. 29 yaşındaki futbolcu ise tekliflere açık. Fenerbahçe’nin ilk girişimi yaparak Chelsea’ye kiralama niyetini bildirdiği kaydedildi.

İkna etmek kolay değil

Maviler’den gelecek yanıt bekleniyor. Ziyech transfer olması halinde Jesus, İrfan Can’dan beklediği kanattan oyun kurma görevini Faslı yıldıza verecek.

Fabio Borini, listedeki diğer oyuncu konumunda. İtalyan futbolcu, Karagümrük’te müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde 20 maçta 13 gol atıp, 8 de asist yapan tecrübeli yıldız, Fenerbahçe’ye gelmek için istekli. Ancak Karagümrük’ü, takımın en skorer ismini göndermesi konusunda ikna etmek kolay olmayacak. Borini’nin gelmesi halinde Jesus, yeni öğrencisini sol kanada monte ederek Valencia ve Batshuayi’nin üzerine binen ‘skor üretme’ yüküne destek olmasını sağlayacak.