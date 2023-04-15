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15 Nisan 2023
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Fenerbahçe tribünlerinden yıldız oyuncuya çıkarken tepki!

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Tribünlerin son haftalarda oyunculara artan tepkisi bu maçta da sürdü.

KAYSERİSPOR MAÇINDA TEPKİ GÖRMÜŞLERDİ

Fenerbahçe’de Willian Arao, Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor maçında oyuna girerken Brezilya basınına Jorge Jesus konusunda yaptığı açıklamalar kaynaklı tepki görmüştü. O karşılaşmada topla buluştuğu her an Brezilyalı oyuncu, tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

Aynı karşılaşmada İrfan Can Kahveci de gördüğü tepki sonrası maç sonu direkt olarak soyunma odasına gitmek istemiş ve teknik direktör Jorge Jesus, oyuncusunu saha içerisinde tutmaya çalışmıştı. Beşiktaş maçında penaltı kaçıran Enner Valencia da Kayserispor maçında tribünlerin tepkisini çekmişti.

BU MAÇTA DA TEPKİ SÜRDÜ

Fenerbahçe’nin Ankaragücü karşılaşmasında ise bu kez hedefte Diego Rossi vardı. Performansı beklentilerin altında kalan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada yerini Emre Mor’a bırakırken kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.

Diego Rossi’ye yönelik tepki oyundan çıkış anında sürerken sonrasında tribünlerin bir kısmı tarafından Uruguaylı oyuncuya alkışla destek verildi. 

İRFAN CAN KAHVECİ DE YİNE TEPKİ GÖRDÜ

Fenerbahçe’de 78. dakikada Arda Güler’in yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi. Daha önce de tribünlerin tepkisini çeken yıldız oyuncu, yine oyuna girerken tepkiyle karşılandı. Sonrasında ise tribünler İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

 

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