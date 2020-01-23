Fenerbahçe Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alıyor! İşte başvuru için gerekli evraklar…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi ilanına göre, üniversite 10 araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru evrakları…

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

BAŞVURU SÜRELERİ

Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları 23 Ocak 2020 tarihinde başladı. 6 Şubat’a kadar devam edecek olan başvuruların sona ermesinin ardından 10 Şubat’ta ön değerlendirme, 12 Şubat’ta Giriş sınavı tarihleri, 14 Şubat’ta ise sonuçlar belli olacak. Sonuçlar www.fbu.edu.tr’de açıklanacak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

1) İlgili Dekanlığa hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2) YÖK Formatlı Özgeçmiş

3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri

4) Lisans Transkripti

5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan)

6) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Türkçe programlar için en az 50, İngilizce programlar için en az 80 puan)

7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8) Bir adet vesikalık fotoğraf

9) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.