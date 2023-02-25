Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde!

Bu akşam sahasında Konyaspor’u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım için İspanya’da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir de ilgileniyor

Haberde, Fenerbahçe’nin dışında Galatasaray ve Medipol Başakşehir de Mali asıllı İspanyol yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Adama Traore’nin peşinde

Todofichajes sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Adama Traore’yi transfer listesine aldı.

Geçen sezon Barcelona’da kiralık olarak forma giyen ancak başarısız bir sezonun ardından Wolverhampton’a geri dönen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor için de yazılmıştı

Bilindiği üzere, sağ kanat oyuncusunun ismi daha önce Trabzonspor ile de anılmıştı.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023’te sona erecek olan Traore, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.