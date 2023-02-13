Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’ın çağrısına yanıt

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı.

Karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı afet bölgesine aktarılacak.

VİDEO YAYINLANDI

Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel’i ağırlayacağı müsabaka öncesinde, kaptan Uğurcan Çakır’ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’dan çağrı var.pic.twitter.com/KCUhQRId2z

— Fanatik (@fanatikcomtr) February 13, 2023

Trabzonspor’un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, “UEFA Konferans Ligi’nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DAN YANIT

Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır’ın bu çağrısına Fenerbahçe’den destek geldi ve sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır’ın videosu alıntılanarak “Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve #HepBirlikte orada olacağız!” ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY: HEP BİRLİKTE BORDO MAVİ OLALIM

Galatasaray da Uğurcan Çakır’ın videosunu alıntılayarak Trabzonspor’a yanıt verdi ve “Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin Hep Birlikte bordo mavi olalım!” sözleriyle Basel maçına taraftarları davet etti.

TRABZONSPOR: Biz Beraberiz

Bordo Mavili ekip de hem Fenerbahçe’nin hem de Galatasaray’ın yanıtına karşılık “Biz Beraberiz” mesajını paylaştı.