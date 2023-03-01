Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği yıldız futbolcuya İspanyol devi talip oldu

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük favorilerinden ikisi Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de sık sık karşı karşıya geliyorlar. Transferde zaman zaman hem çalımlar olsun hem de son anda karar değiştirmeler olsun ezeli rekabet futbol sahasının dışına da taşınmış durumda.

SÜPER LİG’E UYGUN FUTBOLCULAR

Her iki takımın da transferde aradığı özellikler hem kanat oynayabilmesi hem de kaleye yönelen isim arayışında olmaları. Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig’in dinamiklerine uygun güçlü oyuncuları da listelerine eklemiş durumdalar.

İki ezeli rakibin yakın zamanda Wolverhampton forması giyen Adama Traore ile ilgilendiği yazılmıştı. Önümüzdeki sezon başında serbest kalacak futbolcu için hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin transfer durumunu sordukları söylenmişti.

BARCELONA’DA TUTUNAMADI

27 yaşındaki oyuncu geçen sezon başarısız Barcelona macerasından sonra İngiliz kulübüne geri dönmek zorunda kalmıştı. Ancak Traore, bu sezon Wolverhampton formasıyla da istenileni veremedi.

Adama Traore, Wolverhampton ile bu sezon 27 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist yaptı.

İSPANYOL DEVİ TALİP OLDU

Yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia Mundo Deportivo’dan geldi. Tecrübeli futbolcu için Atletico Madrid’in devreye girdiği öğrenildi. İspanyol ekibi gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

Haberde, teknik direktör Julen Lopetegui’nin güvenine sahip olmasına rağmen, şu anda Wolves’un Adama Traore ile sözleşme yenilemeyeceği belirtildi.

Traore, 2018’de Middlesbrough’dan Wolves’a 20,5 milyon Euro’ya imza attı ve İngiliz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri hep üzerine çekmişti. Zaman zaman maçlardan daha çok fiziği ile gündeme gelen tecrübeli futbolcu son zamanlarda alıştığımız performansının ise uzağında kaldı. Adama Traore ile ilgilenen takımlar arasında Napoli’nin olduğu da belirtildi.