Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlu’nu buldu! Altyapıdan geliyor

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra gelişimi merak edilen isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon performansıyla parmak ısırtıyor. Genç futbolcu orta saha olmasına rağmen Vitor Pereira döneminden bu yana beke geçmesinin ardından yükselen performansını sürdürüyor.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren, Avrupa’dan elendikten sonra Türkiye Kupası’nda da hedefe ulaşmak isteyen Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu takımın vazgeçilmezi durumunda. Jorge Jesus’un da vazgeçemediği genç futbolcu bu sezon Sarı Lacivertli formayla toplamda 35 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik katkı verdi. Futbol hayatına NEC Nijmegen ile başlayan 23 yaşındaki futbolcunun bu performansı Avrupa’nın da ilgisini çekmiş durumda.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Jorge Jesus yönetiminde takımın en çok parlayan ismi olan genç oyuncu, Avrupa’nın birçok önemli ekibini peşine taktı. Bu isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, Ajax ve Napoli gibi önemli takımlar tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe’den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor.

İTALYAN EKİBİ İSTİYOR

Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak. Ferdi Kadıoğlu’nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa’yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe’nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek.

İtalyan ekibinin kasasını dolduracak o transfer satışı Khvicha Kvaratskhelia ile gerçekleşecek. İddiaya göre PSG, Gürcü yıldız için tam 180 milyon euroyu masaya koydu. Napoli’nin söz konusu rakamı kabul edeceği iddia ediliyor.

REKOR KIRABİLİR

Söz konusu durumda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisi için Fenerbahçe’nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Başarılı futbolcu, Elvir Baljic’i geride bırakıp Fenerbahçe’nin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Ferdi Kadıoğlu’nun Transfermakrt güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözükmekte.

ALTERNATİFİ BULUNDU

Ferdi Kadıoğlu’nun olası transferine karşı Fenerbahçe cephesi hazırlıklarına başladı. Genç futbolcu gibi başarılı bir isme formayı emanet etmek isteyen Sarı Lacivertliler, alternatif ismi çok uzağa gitmeden buldu.

Başkan Ali Koç’un geldiği günden bu yana yaptığı altyapı yatırımının bir ürünü olan Güney Koreli 19 yaşındaki Jin-ho Jo, Fenerbahçe’nin yeni Ferdi Kadıoğlu’su olarak gösteriliyor. Genç futbolcu altyapı formasıyla başarılı performanslara imza atarken göze çarpan bir detay da yaşandı.

SAĞ BEKE EVRİLDİ

Türkiye’ye geldiği günlerde merkez orta saha olarak görev yapan Jin-ho Jo, bu sezon maçlarda sağ bek olarak görev yapıyor. Genç futbolcu sağ beke geçtikten sonra performansı da yükselmiş durumda. Ayaklarına hakim bir görüntü sergileyen Güney Koreli futbolcunun yakın zamanda kendisine A takımda yer bulması bekleniyor.

Genç futbolcu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme de imzalamıştı. Jin-ho Jo’nun Sarı Lacivertli ekiple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.