Fenerbahçe yıldız oyuncunun peşinde! Transferde öncelik değişti…

Fenerbahçe, ara sonrasında sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirmek adına hazırlıklarına hız verirken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

İki genç yıldız geldi

Sarı-Lacivertliler, dünyanın dört bir yanında yetenek avını sürdürüyor. Fenerbahçe, son olarak Gambiya’dan iki genci akademisine kattı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın haberine göre Sarı- Lacivertliler orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe (2005) ve forvet oyuncusu Cherno Saho’yu (2005) renklerine bağladı. Fenerbahçe’nin ayrıca Gambiya’dan 4 futbolcuyu da denemeye alacağı öğrenildi.

Jin-ho Jo profesyonel oldu

Fenerbahçe, geçen sezon Jeonbuk’un genç yıldızı Jin-ho Jo’yu kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler’in U19 takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki oyuncu zaman zaman A takımla da antrenmanlara çıktı. Fenerbahçe, dün Jin-ho Jo ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Aubameyang için görüşmeler sürüyor

Transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzatılmasının ardından Fenerbahçe’de Pierre-Emerick Aubameyang ismi gündemdeydi. Gabonlu yıldızın maaşı konusunda Chelsea ile pazarlıklar sürüyor. Diğer yandan transferin kalan süresinde bombayı patlatmak isteyen yönetimin Aubameyang gibi takımında ‘küskün’ olan bir yıldız için daha gaza bastı.

Planlar değişti

Büyük umutlarla, Galatasaray’ın elinden kapılarak Cagliari’den transfer edilen Joao Pedro büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, 30 Kasım’da Vallecano ile oynanan hazırlık maçında hem ayak bileğinden hem de dizinden sakatlandı. Pedro’nun sezonu kapatma ihtimali bulunmasıyla ara transfer döneminde forvet takviyesi gündeme geldi. Ancak deneyimli hücumcunun Karagümrük maçıyla birlikte sahaya dönmesi, Jorge Jesus’un planlarını değiştirdi. Aubamayang’ın yerine listenin ilk sırasına Lucas Moura alındı…

Başka rakip yok

Brezilyalı yıldız, Tottenham tarafından gözden çıkartıldı. İngiliz ekibi, Lucas’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. 30 yaşındaki oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. Ancak Fenerbahçe, Sambacı’yı hemen kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Avrupa’nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in bir rakibi de bulunmuyor. Yönetim, Lucas Moura’yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Tottenham’ın bu konuda sıkıntı çıkarması beklenmiyor.

Jesus faktörü

Fenerbahçe için önemli olan Lucas Moura’yı ikna edebilmek. Sambacı, planlarını sezon sonunda ayrılmak üzerine yapmıştı. Jorge Jesus faktörü ve takımda çok sayıda Brezilyalı oyuncu olması, Sarı-Lacivertliler’in en önemli avantajları olarak görünüyor. Sambacı, vergiler düştükten sonra Tottenham’dan net olarak 2.9 milyon Euro maaş alıyordu. Fenerbahçe’nin bu rakama yakın bir teklifle 3 yıllık sözleşme önererek Lucas’ın kapısını çalacağı öne sürüldü.