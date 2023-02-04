Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Yüksek divan kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Uğur Dündar: “Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğumuzu engelleyemeyecek”

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertlilerin haklarını gasp etmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyonluğunu engelleyemeyecek” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Toplantının başında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sarı-lacivertlilerin, operasyona tabi tutulduğunu aktaran Dündar, “Fenerbahçe’nin bir operasyona tabi tutularak 3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada. 3 Temmuz’da Fenerbahçe’miz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’nin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar”

Uğur Dündar, futbol sistemi içinde 3 Temmuz kalıntısı bazı odaklar olduğunu ifade ederek, “Her Fenerbahçeli yürekten inanır ki Fenerbahçe dendiğinde akla Cumhuriyet gelir, akla Atatürk gelir. Fenerbahçe’yi engellemeye, Fenerbahçe’yi durdurmaya, Fenerbahçe’nin haklı puanlarını gasp etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe’ye sevdalılar, yönetimimizin arkasında her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içinde dimdik durmalıyız. Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup çeşitli saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe bir olup 3 Temmuz’da ne yaptıysa büyük gücünü tüm Türkiye’ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü birlik ve kararlık içinde göstermelidir” diye konuştu.

“Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyonluğunu engelleyemeyecek”

Rakiplerinin yaptıkları provokasyonlara uzak durmaları gerektiğini söyleyen Dündar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Bugün başkanımız Ali Koç tarihi bir konuşma yapacak. Bazı görseller kullanacak. Uğradığımız haksızlıkları belge ve görüntülerle kimsenin itiraz edemeyeceği açıklıkla bilgilerinize sunacak. Bütün kumpaslara puanlarımızı gasp etme çabalarına açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara kısacası Fenerbahçe’ye karşı her türlü girişime rağmen hepimiz kalben şuna inanıyoruz; hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek.”

Burak Kızılhan: Fenerbahçe’nin emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Fenerbahçe’nin yarıştan koparılmak için neler yapıldığı konusunda fikirlerinizi alma günü. Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük. Fenerbahçe’nin, kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna, gençlerine yaptığı yatırımlar, adımlar, verilen emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Bugünün farklı olduğunu ifade eden Burak Kızılhan, “Bugün Fenerbahçe’nin yarıştan koparılmak için neler yapıldığı konusunda fikirlerinizi alma günüdür. Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük. Fenerbahçe’nin, kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna, gençlerine yaptığı yatırımlar, adımlar, verilen emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş. Perşembe akşamı yaşananlar, verilen emeklere saldırı niteliğindeydi. Son 11-12 senedir yaşadıklarımıza rağmen rekabetten, yatırımdan, sporcu yetiştirmekten ve çabalamaktan vazgeçmedik. FETÖ, kulübümüze kumpas kurmaya çalıştı. Devletin kılcal damarlarına sızarak devletin rüzgarını arkasına alarak Fenerbahçe’ye saldırı gerçekleştirildi. Başkanımız ve yöneticilerimiz hapse atıldı ancak biz geri adım atmadık. Maçtan sonra otobüsümüze yapılan saldırı faili meçhul sayıldı. Emeklerimiz çalındı. Tüm bunları Fenerbahçeliler dışında kimse sorgulamadı. Bazı kesimlerin mücadeleleri bitmedi. Kuruluş amacımızdan ve değerlerimizden vazgeçmedik. Sadece sportif olarak değil, toplumsal unsurlarda da insanımızı ilgilendiren her konuda kayıtsız şartsız devletimizin yanında olduk. Bugün ise öyle bir noktaya geldik ki her şeyi sorgular haldeyiz. Yetmedi mi, bitmedi mi bu düşmanlık, neden? Gerekli adımlar da atacağız. Yaptığımız açıklamada olduğu gibi kurulduğu günden beri hakkını emekle elde etmiş kulübün bir ve bütün olmanıza ihtiyacı var. Formamızla sahada mücadele eden kimse, onları kollayın ve koruyun. İyilik kazanacaksa bunu Fenerbahçe başaracaktır” diye konuştu.