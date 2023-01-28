Fenerbahçe’de Ali Koç dediğini yaptı! İptal edildi

Spor Toto Süper Lig’de evinde bu hafta Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe’de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer haricinde Başkan Ali Koç tribünler için de harekete geçmiş durumda.

FENERBAHÇE’DE 2. TRANSFER BİTİYOR

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK ve Ümraniyespor galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe’de transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus’un çok istediği sol bek konusunda son aşamaya geldi. Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk gününde Adana Demirspor’un Milli savunmacısı Samet Akaydın’ı kadrosuna katmıştı. Ardından Jorge Jesus’un çok istediği sol bek takviyesi için birçok isimle temas kuruldu. Son karar Jayden Oosterwolde oldu. Ancak Parma, kolay ikna olmadı. Oyuncuyla kısa sürede el sıkışılmasına rağmen kulüpler arasındaki pazarlıklar haftalarca sürdü. Uzun süreli bekleyişin ardından sonunda müjdeli haber geldi. Fenerbahçe ile Parma, 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. İtalyan ekibi ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

GUSTAVO HENRIQUE LİSTE DIŞINDA KALABİLİR

Jorge Jesus, sezon başında ısrarla transfer ettirdiği Flamengo’dan eski öğrencisini artık gözden çıkardı. Samet Akaydın’ın gelmesiyle birlikte Gustavo formayı unuttu. Son olarak Galatasaray derbisinde görev yapan ve sadece 45 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Gaziantep ve Ümraniye maçlarında kadroya giremedi. Gustavo, kupadaki Rize maçında ise kulübede bekledi. Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertliler’de, sezonun ikinci bölümünde 29 yaşındaki stoperin TFF’ye bildirilecek olan listenin dışında kalma ihtimali son derece yüksek. Jorge Jesus bu konudaki son kararını, uzun süreli sakatlıktan dönen Luan Peres’in durumunu tam olarak gördükten sonra verecek. Sambacı’nın liste dışı kalması halinde, 4 milyon 250 bin Euro karşılığında bonservisi alınan ve ilk yarıda dışarıda kalan Bruma’nın adının listeye eklenmesi muhtemel.

KOMBİNELER İPTAL

Hürriyet’in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü’nde 601 kişinin Kombine kartları iptal edildi. Söz konuşu kişilerin sezon başında satın aldıkları kombine biletleri belli oranlarda ‘kâr’ karşılığı devrederek bundan çıkar sağladıklarının belirlediği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Hürriyet’e açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, “Bu kişilerin çoğu bu sezon bir tek maç dahi izlememiş. Fenerbahçe Kulübü’nün kombinelerini alıp daha sonra devir yoluyla satarak gelir sağlayan kişiler. Bu şahıslar titiz bir takip sonucunda tek tek tespit edildi ve kim olduğuna bakılmadan kombine biletleri iptal edildi. Bu kişilere bundan sonra kombine satışı da yapılmayacak” denildi.

DİVANDA AÇIKLAMIŞTI

5 Kasım 2022’da düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili bir soruya kürsüden yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları söylemişti: “Karaborsa büyük sıkıntı. Bir maçta 5 bin 800 adet bilet devri gerçekleştiriliyor. Adam 3-4 maça geliyor, geri kalan kombinesini devrediyor. Gerekli tespitleri yaptık ve bu olayı minimize edecek konuma getirdik.”