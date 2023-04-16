Fenerbahçe’de Altay Bayındır gerçeği! Korkutan haber

Süper Lig’in 29. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla yendi. Mücadelede Sarı Lacivertliler’in kaptanı Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Yıldız ismi yerine İrfan Can Eğribayat kaleyi devraldı. Genç kaleci başarılı performansıyla göz doldurdu. Ayrıca Altay Bayındır yerine sahaya Fenerbahçe’de kaptan olarak Enner Valencia çıktı.

Mücadelenin ardından Altay Bayındır’ın sezonun kalan kısımlarında forma giyip giyemeyeceği sorusu sorulmaya başlandı. Ağrılarının bel bölgesinde olduğunun açıklanması taraftarları korkuttu. 25 yaşındaki file bekçisinin durumuna dair bir bilgi geldi.

FENERBAHÇE SAKATLIĞI AÇIKLADI

ANkaragücü ile oynan maç öncesinde Fenerbahçe resmi internet sitesinden Altay Bayındır’ın sakatlığına dair açıklamayı kamuoyuna duyurmuştu.

Fenerbahçe’den maç öncesi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecektir.

Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır.

Altay Bayındır’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

JORGE JESUS: AĞRILARINDAN DOLAYI…

Jorge Jesus da maç önü açıklamalarında Altay Bayındır’ın sakatlığına değinerek, Altay, bir sakatlık yaşadı. Sırt bölgesinde bir ağrı hissettiğini söyledi ve sağlık departmanımıza gitti. Sağlık departmanımız da bu maçın kadrosuna olamayacağını belirtti. Şu anda ağrılarından dolayı maç kadrosunda olabilecek durumda değil. Tabii ki ben doktorlar kadar net bir fikir sahibi değilim, teknik fikir sahibiyim. Bu maçta oynayabilecek durumda olmadığını biliyorum. Sağlık ekibimiz ilgileniyor kendisiyle” ifadelerini kullanmıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’de MKE Ankaragücü karşılaşmasında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sezon başından beri belindeki ağrılarla forma giyen milli file bekçisinin ameliyat olması gerekiyor.

Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmayan başlayan Altay, bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

25 yaşındaki kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı hafta başında netleşecek.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Altay Bayındır, bu sezon 40 maçta sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.