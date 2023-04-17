Fenerbahçe’de Altay Bayındır seferberliği! Sezonu kapatabilir…

Fenerbahçe’de Ankaragücü maçı öncesi Altay Bayındır şoku yaşanmıştı. Belindeki ağrıları artan 25 yaşındaki kaleci, son anda kadrodan çıkartılmıştı. Altay’ın belindeki sıkıntısı yeni değil. Sezon boyunca zaman zaman ağrılar hisseden Milli file bekçisi, ilaç ve iğnelerle bir şekilde sahaya çıkmıştı. Ancak ağrıları iyice artan Fenerbahçe’nin kaptanı için yoğun bir tedavi programı başlatıldı.

TEDAVİ SÜRECİ ÇOK KRİTİK

Sağlık ekibi, bu şekilde Altay Bayındır’ı yeniden sahalara döndürmeyi umuyor. Eğer tedavi işe yararsa, başarılı kalecinin Başakşehir maçına yetişme ihtimali bile var.

AMELİYAT OLMASI GEREKEBİLİR

Altay için aralık ayında enjeksiyon radyo frekans tedavisi uygulanmış ve sonuç alınmıştı. 25 yaşındaki kaleci bu tedavi sonrası uzun süre sorunsuz bir şekilde görev yaptı. İlaç tedavisinden cevap alınmaması halinde ise geriye tek bir seçenek kalıyor: Ameliyat…

SEZONU KAPATABİLİR

Yıldız kaleci, operasyon geçirmesi halinde büyük ihtimalle sezonu kapatacak. Altay, şampiyonluk yarışı kıyasıya bir şekilde devam ederken takımını yalnız bırakmak istemiyor. Ancak başka bir seçenek kalmayabilir.