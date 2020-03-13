Fenerbahçe’de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe’de uzun süredir ağrılar içinde oynayan kaleci Altay Bayındır, fıtık ameliyatı geçirecek. Milli maç arasının yaklaşması, bu hafta da cezalı olması nedeniyle Altay’ın operasyonu erkene alındı. 22 yaşındaki eldiven, hafta sonunda Münih’te ameliyat olacak. Altay Bayındır’ın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu oyuncunun 12 Nisan’daki Malatyaspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında Harun Tekin’in kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Harun’un maç eksiği ise endişe yaratıyor. Dirar ve Kruse’nin sakatlığı bulunuyor. Emre, Falette ve Rodrigues ise sakatlıktan yeni çıktı.