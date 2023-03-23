Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sözleşmesinde özel madde! Feda dedi…

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kurmaylar, kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve milli futbolcunun sözleşme maddeleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Altay Bayındır’ın sözleşmesini 4 yıllığına uzattığını açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.”

ALİ KOÇ’TAN ALTAY BAYINDIR SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ali Koç, “Altay’ın hem Fenerbahçe’de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok.” dedi.

GENÇ TAKVİYELİ ANTRENMAN

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, dün yaptığı idmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Bu nedenle U19’un futbolcuları da çalışmada yer aldı.

FENERBAHÇE’DE ZENİT SINAVI

Fenerbahçe, bugün Zenit ile özel bir maç yapacak. Karşılaşma, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Fenerbahçe TV’den naklen yayınlanacak. Müsabakada localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022-2023 sezonu kombineleri geçerli olup, diğer tribün kombinelerinin geçersiz olduğu açıklandı. Gelirinin depremzedelere bırakılacağı karşılaşmada biletler, 50 ve 100 lira olarak passo.com.tr’den satışa çıktı.

SÖZLEŞME MADDESİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile sözleşme yenilerken, futbolcunun da gelen teklifleri bir kenara iterek 4 yıllık sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

Serbest oyuncu kapsamında olduğu için Altay’a yaklaşık 2 milyon euro bandında teklifler vardı. Gerek başkanın ilgisi gerekse de Altay’ın sarı-lacivertli kulüpte şampiyon olmadan ve para kazandırmadan ayrılmak istememesi sayesinde futbolcu, yeni kontrata imza attı. Yurtdışı çıkış maddesi bulunan futbolcu, sarı-lacivertli forma altındaki hedefini gerçekleştirdikten sonra Avrupa’ya adım atmak istiyor.

2019 yılında Ankaragücü’nden transfer edilen file bekçisi kaleyi hemen devraldı. İlk dönemler hatalar yapsa da sonrasında çok iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertlilerin kötü gittiği maçlarda, sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı. Bu sezon Teknik Direktör Jesus’un oyun tarzı sebebiyle zorlanan Altay, savunma arkasına atılan toplarda da adeta bir savunma oyuncusu gibi oynamaya çalıştı. Bazı maçlardaki performansı eleştirilse de Jesus, kaptanından hiç vazgeçmedi.

SIRADA ZAJC VAR

Altay ile mukavele uzatan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcusu Zajc ile de anlaşmaya yakın… Futbolcuyla yeni sözleşme konusunda belli bir noktaya gelindi. Başkan Ali Koç’un da, Zajc’ın futbolculuğunun yanı sıra karakterini ve profesyonelliğini beğendiği biliniyor. Dolayısıyla iki tarafın resmi olarak yakın zamanda anlaşması bekleniyor. Sözleşmesi sona eren diğer oyuncu Valencia’nın durumu ise biraz daha zor… Fenerbahçe performansının yanında, Dünya Kupası’nda da adından söz ettiren futbolcuya astronomik teklifler geliyor. Futbolcu, sarı-lacivertlilerde mutlu olsa da, son kontratını yapacak.