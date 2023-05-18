Fenerbahçe’de Arda Güler & Jorge Jesus gerilimi! Şok tepki

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Sarı-Lacivertliler; 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres ve 71. dakikalarda Enner Valencia’nın attığı gollere 80. dakikada Trezeguet’nin penaltıdan verdiği karşılıkla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. İlk golün asistini yapan Arda Güler, yine karşılaşmada performansıyla en dikkat çeken isimlerin başında geliyordu.

MAÇ İÇERİSİNDE JORGE JESUS İLE TARTIŞTI!

Karşılaşmanın 59. dakikasında uzunca bir süre top Fenerbahçe’nin sağ kanadında sıkıştı. Tekrar tekrar taçların kullanıldığı pozisyonda Jorge Jesus, oyuncularına uyarılarda bulunuyordu.

Portekizli teknik adamın uyarılarının hedefinde öncelikle Arda Güler vardı. Oyuncusuna doğru gelerek uyarılarda bulunan Jorge Jesus, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

ARDA’DAN ŞOK TEPKİ

Arda Güler, Jorge Jesus’un uyarılarına sert bir tepki gösterdi. El hareketiyle Jorge Jesus’a tepki gösteren genç oyuncu, sert bir şekilde söylenerek de tepkisini güçlendirdi.

Jorge Jesus da oyuncusunun el hareketiyle gösterdiği tepkiye sert bir yanıt verdi. Portekizli hocanın oyuncusuna yönelik daha kuvvetli bağrışı dikkat çekti.

MÜCADELEYİ ALKIŞLASA DA DİYALOG SÜRDÜ

Yaşananlar sonrası Jorge Jesus, o alandaki mücadeleleri nedeniyle oyuncularını alkışladı.

Fakat sonrasında Portekizli çalıştırıcının Arda Güler’e yönelik ikazları devam etti. Arda Güler ise ellerini iki yana açarak reaksiyon verdi.

Daha sonra da genç oyuncu, hocasına sakin olması yönünde bir el hareketinde bulundu.

(Görüntüler beIN SPORTS’tan alınmıştır)



