Fenerbahçe’de Arda Güler kadro dışılarla yarışıyor!

Fenerbahçe , Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ederken taraftarı heyecanlandıran isimlerin başında gelen Arda Güler, yine süre bulamadı. Genç oyuncunun süre bulmakta yaşadığı sıkıntı da tartışmaları beraberinde getiriyor.

İDDİALAR BİTMİYOR

Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Napoli, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve PSG gibi dünyaca ünlü kulüplerin radarında olan genç yıldız için Sarı-Lacivertli yönetimin karar verdiği iddia edilmişti.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve Arda’nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de güncellemeyi planladığı öne sürülmüştü.

25 Şubat’ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler’in sözleşmesinde taraftarı korkutan maddenin olmayacağı ve yeni sözleşmenin de 4.5 yıllık olacağı belirtilmişti.

TARAFTAR TEPKİLİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de başlayan genç yıldızın Ümraniyespor karşısında hiç süre alamaması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle 2. yarıda pozisyon yaratmakta güçlük çeken Fenerbahçe’nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus’un 17 yaşındaki yetenekli ismi kullanmaması sosyal medyada da taraftarların tepkisini çekti.

Arda Güler’in anne ve babası da maçtaydı ancak genç futbolcunun ailesi, Arda Güler’i sahada izleme şansını elde edememiş oldu.

JORGE JESUS’TAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında “Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?” sorusuna karşılık Jesus, “Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor’un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia’ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor’un süratinden yararlanmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile ilgili ayrıca, “Arda’nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre, geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı.” diye konuştu.

KADRO DIŞILARLA YARIŞIYOR!

Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun en büyük yeteneği olarak görülen Arda Güler, Ümraniye maçında da süre almadı. Genç yıldız, dakika bulma konusunda sadece sezonun ilk yarısında kadroya yazılmayan Lemos ve Bruma ile peş peşe sakatlıklar yaşayan Mert Hakan’ı geçebildi!

Sarı-Lacivertli taraftarlar onu sahada görmek istiyor, gittiği deplasmanlarda rakip taraftarlar bile büyük sevgi gösterisinde bulunuyor. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun en büyük yeteneği olarak görülen Arda Güler, Jorge Jesus’tan zar zor şans buluyor. Bulduğu her fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmesine rağmen bir türlü hocasının gözüne giremiyor. 17 yaşındaki oyuncu, kupadaki Rizespor mücadelesinde ilk 11’de oynadı, çok iyi bir performans sergiledi, harika bir de asist yaptı. Arda, buna rağmen Ümraniyespor mücadelesini de kulübeden seyretti.

379 dakika, 3 gol, 2 asist

Arda Güler, bu sezon dakika bulma konusunda, ilk dönemde kadroya yazılmayan Mauricio Lemos ve Bruma ile yarışıyor! Bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödenen Portekizli oyuncu, 5 resmi maçta 191 dakika sahada kaldı. Lemos ise 5 karşılaşmada 360 dakika oynadı. Arda, Lemos’u ancak Rizespor karşılaşmasının ardından geçebildi. 17 yaşındaki yetenek, 15 mücadelede sadece 379 dakika görev yaptı, buna rağmen 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız, kadroda süre bulma konusunda bu ikilinin yanı sıra sadece, birçok sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş’ın önünde yer alabildi (Yeni transfer Samet Akaydın ve yedek kaleciler dışında).

‘Geçen sezondan fazla oynadı’

Jorge Jesus, Arda konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere, Ümraniye maçının ardından yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, “Teknik direktörü olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Arda girmedi çünkü Emre Mor’un daha faydalı olacağını düşündüm. Emre’nin birebirde hızlı oynayacağını düşündüm. Valencia’ya da asist yaptı. Arda’nın benimle birlikte almış olduğu süre, geçen sezondan daha fazla! Daha ligin ikinci yarısı oynanmadı” sözleriyle kendisini savundu.

Aslıhan Çil